Предполагаемая химическая атака обостряет конфликт между США и Россией

Михаил Богданов - один из самых опытных российских дипломатов. Он был послом РФ в Дамаске и считается "одним из архитекторов политики России в Сирии", сообщает Sueddeutsche Zeitung. К угрозам со стороны США относительно военного удара в Сирии следует относиться серьезно, заявил Богданов в интервью российским информагентствам. Однако существуют "работающие контакты" с американцами по Сирии, и он надеется, что угрозы военного столкновения с США нет и верх одержит здравомыслие, передают авторы публикации.

Накануне Россия обменялась с США и другими странами Запада вербальными выпадами в Совбезе ООН. "Постпред России при ООН Василий Небензя с негодование отверг факт применения в Думе химического оружия", - пишут журналисты. Российские эксперты, по его словам, не обнаружили следов применения хлора или нервно-паралитического отравляющего вещества - все это провокация повстанцев, которых обучали сотрудники спецподразделений США, а также часть плана американцев навредить России при помощи "широкого арсенала методов". Небензя предупредил о "серьезных последствиях" в случае военной операции США в Сирии.

Авторы статьи комментируют: "Во главе угла снова встал конфликт между ядерными державами, при этом факт предполагаемого использования химического оружия отошел на второй план". Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что "российский режим" перепачкал руки в "крови сирийских детей".

Ее французский коллега Франсуа Делаттр подчеркнул, что симптомы жертв указывают на использование в ходе атаки как хлора, так и сильно действующего нервно-паралитического вещества. Лишь у сирийский вооруженных сил, заметил постпред Франции, есть возможность производить подобное оружие и мотив для осуществления таких атак, говорится в статье.

"Нынешняя жесткая риторика - это нечто большее, чем просто угрозы, - пишут авторы статьи. - Перспективы того, что в Совбезе будет найдено решение, исключающее военный удар, все больше стремятся к нулю". Издание указывает, что из-за разногласий между Москвой и Вашингтоном СБ ООН так и не принял резолюцию по Сирии.

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила во вторник, что "в скором времени" направит экспертов в Думу. Франция объявила вчера вечером о том, что "не хочет эскалации", но не исключает ударов по сирийским хранилищам химического оружия. По словам президента Франции Макрона, в ближайшие дни Франция, Великобритания и США примут совместное решение по реакции на химатаку, говорится в статье.

Как заявил в беседе с изданием глава НАТО Йенс Столтенберг, "мы призываем Асада и тех, кто его поддерживает, допустить в регион международных наблюдателей и медицинскую помощь". До сих пор, отмечают авторы, вето России блокировало более активные действия ООН.

Журналисты сомневаются, что эксперты ОЗХО смогут найти доказательства использования хлора в Думе: "С каждым днем обнаружить следы отравляющего вещества в пробах воздуха или в тканях жертв будет все труднее".

"Для президента США (...) речь идет о том, чтобы найти вариант реакции, который будет более эффективным, чем атака крылатыми ракетами на сирийскую авиабазу Шайрат год назад в ответ на использование зарина в Хан-Шейхуне", - пишут авторы статьи, указывая на то, что уже через несколько дней функционирование авиабазы было возобновлено.

По мнению журналистов, возможны "точечные авиаудары по местам дислокации сирийских ВВС, которые могут быть связаны с атакой в Думе, а также по объектам секретной программы по разработке химоружия, оружейным заводам, (...), логистическим базам. Не исключает Вашингтон и ударов по объектам, которые поддерживает Иран, блокировки воздушных транспортных путей через Ирак".

"Для этих целей должны быть использованы крылатые ракеты, которые размещаются на борту эсминца USS Donald Cook, приближающегося к берегам Сирии, или эсминца USS Porter, который находится в восточном Средиземноморье", - передает издание.

"Франция, со своей стороны, располагает истребителями Rafale, размещенными в Иордании и ОАЭ, а также оснащенными крылатыми ракетами сторожевыми кораблями в Средиземном море. Великобритания имеет базу ВВС на Кипре, а в Средиземном море на патрулировании находится ее подлодка с крылатыми ракетами на борту", - говорится в статье.

"Политические и военные риски массивного удара по сирийским ВВС были бы очень высоки, поскольку в таком случае возникла бы угроза попадания по российскими военным, находящимся на многих военных базах в Сирии", - отмечают журналисты. Ни одно из заявлений Трампа не указывает на то, что он пойдет на такое.

Сенаторы, добавляет издание, рассматривают также вариант, предусматривающий ужесточение санкций против Тегерана и Москвы.