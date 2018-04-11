Меркель встает на сторону Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые критически высказалась по поводу строительства газопровода, который должен поставлять российский газ в Германию. Можно ли рассматривать заявления Меркель как свидетельство смены курса нового правительства? - задается вопросом обозреватель Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен.

"Ни один другой экономический проект не вызывает столь неоднозначные политические оценки, как "Северный поток-2". Против его строительства высказывались и некоторые страны ЕС, и внешнеполитические эксперты внутри самой ХДС. Однако лидер партии Меркель до недавних пор проект не критиковала - напротив, всегда указывала, что он является чисто экономическим", - говорится в статье.

Заявления, сделанные Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, заставляют призадуматься, пишет фон Зальцен. Канцлер подчеркнула, что внимательно выслушала украинские сомнения в связи с "Северным потоком-2", и сказала, что "нельзя допускать, чтобы Украина перестала играть роль страны-транзитера, через которую осуществляются поставки российского газа".

Меркель ставит условия? Или федеральное правительство вообще хочет дистанцироваться от проекта? "Подобный шаг был бы запоздалым решением, - считает журналистка. - Германия уже выдала все необходимые разрешения (на строительство газопровода). У федерального правительства больше нет рычага давления, который вынудил бы российскую сторону пойти на уступки".

"Канцлер исходит из того, что Украина потеряет транзитные пошлины, если газопровод, проходящий по ее территории, будет выведен из эксплуатации, и, видимо, хочет этого не допустить", - поясняет автор.

"Однако это отнюдь не новая позиция правительства ФРГ: еще в феврале 2017 года в документе для внутреннего пользования министерства экономики Германии, оказавшемся в распоряжении Tagesspiegel, говорилось о том, что важнейшей составляющей позиции Берлина является поддержка идеи о сохранении транзита газа через Украину и после 2019 года", - передает издание. По некоторой информации, об этом говорила в ходе встречи с главой "Газпрома" Миллером и экс-канцлером Шредером, который сегодня возглавляет проект, тогдашний министр экономики Бригитта Циприс.

Российский концерн "Газпром" также заявлял о своих планах продолжить поставлять газ через Украину после ввода в эксплуатацию нового газопровода - правда, в гораздо меньших объемах, передает журналистка.

Как заявил Миллер на прошлой неделе, речь может идти о 15 млрд кубометрах газа в год - в 2017 году это были 93 млрд кубометров. "Получается, что заявления Меркель не являются свидетельством отказа от резонансного проекта и, тем более, выпадом против России", - констатирует фон Зальцен.

В ходе встречи с Порошенко речь шла и о миротворческой миссии на Востоке Украины. "После разговора Меркель с Путиным по телефону в понедельник стало очевидно, что представления сторон относительно миссии ООН до сих пор серьезно расходятся. Если для Кремля речь идет о "защите миссии наблюдателей ОБСЕ", то Киев настаивает на "полноценной миссии", которая бы контролировала границу с Россией и могла разоружать "противозаконные боевые подразделения", - говорится в статье.