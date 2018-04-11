Националистическая 7-я статья

Новый закон об образовании, предписывающий использовать в качестве языка преподавания украинский, должен защитить украинские школы от российского влияния. Однако в первую очередь он наносит удар по венгерскому меньшинству, которое и без того страдает от растущего национализма, пишет Бернхард Клазен, журналист немецкого издания Tageszeitung.

Соответствующий закон украинское правительство приняло в сентябре прошлого года и планирует полностью реализовать его в 2020 году. Ключевая 7-я статья предписывает, что начиная с пятого класса занятия могут проводиться только на украинском языке.

Кроме сотрудников школ, 7-я статья вызывает непонимание и у родителей школьников: по словам матери одной пятиклассницы, даже в Советском Союзе права венгров на Украине так не ограничивались. Она сомневается в том, что после четырех лет обучения в пятом классе вдруг нужно преподавать на другом языке, ведь для этого дети должны свободно говорить на обоих языках. При этом именно венграм украинский язык дается значительно тяжелее, чем носителям славянских языков, говорится в статье.

Новый закон об образовании коснется многих венгерских школ. В одной только Закарпатской области венгерской является каждая шестая школа, всего их здесь 99. "При этом возвышение статуса украинского языка до единственного государственного языка преследует совсем другую цель: ослаблен должен быть не венгерский язык, а русский", - отмечает Клазен.

На востоке Украины и в Одесской области большинство населения говорит на русском. Однако с тех пор, как Путин аннексировал Крым и стал поддерживать сепаратистов на востоке Украины, русский язык теперь неохотно слышат по всей стране. Еще несколько лет назад многочисленные государственные документы на Украине составлялись на русском языке. Однако после победы в начале 2014 года майдановского мятежа языки меньшинств, в первую очередь русский, шаг за шагом вытесняются. Закон об образовании - это лишь одна из многочисленных мер киевского правительства, пишет журналист.

Так, с января 2017 года запрещено провозить в багаже многие книги из России. Радиовещание должно не менее чем на 50% осуществляться на украинском языке. Более того, на рассмотрении украинского парламента находится проект закона о государственном языке, согласно которому все культурные мероприятия должны проводиться на украинском языке, все СМИ и фильмы также должны быть украиноязычными. Если этот законопроект будет одобрен большинством, за принижение украинского языка может грозить лишение свободы сроком до трех лет, передает издание.

В "венгерском" городке Ужгороде националистические тенденции в стране наблюдают с беспокойством. Здесь проживают около 7 тыс. венгров. Они сообщают об участившихся случаях нападений на их сообщество.

Председатель окружного совета Йосип Борто, который сам несколько лет работал директором школы, раздосадован действиями украинских политиков в Киеве. До принятия закона они не посоветовались ни с кем на местах. К тому же, заявил Борто, закон нарушает украинскую конституцию, согласно которой новые законы не должны ограничивать права меньшинств.

Однако многие жители Ужгорода все еще надеются, что в итоге закон об образовании вопреки опасениям будет реализован не так строго. Так, политолог Дмитрий Тужаньский ссылается на исключение в законе, которое делает возможным проведение занятий по нескольким предметам на языках ЕС. Возможно также, что закон будет реализован позднее. В настоящий момент в парламенте Киева находится законопроект, отсрочивающий реализацию закона с 2020 на 2023 год, сообщает издание.