Лондон должен свободно торговать ценными бумагами компаний - акциями Дерипаски включительно

"Если инвесторы покупают по завышенной цене, а в итоге теряют последнюю рубашку, значит, они сами недоглядели", - рассуждает обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.

"Я заявил бы, что это все, что нужно сказать о том, что в ноябре прошлого года на фондовой бирже были зарегистрированы глобальные депозитарные расписки En+ Group Олега Дерипаски на 1,5 млрд долларов", - пишет автор. "Увы, все чуть-чуть сложнее", - говорится далее.

Напомнив об обвале котировок En+ и "Русала" после того, как 6 апреля США ввели новый пакет санкций, автор заключает: "Санкции фактически запрещают Дерипаске участвовать в долларовой экономике".

"Те, кто приобрел глобальные депозитарные расписки En+ (а на деле таких людей было не очень много), должны винить только себя. Если учесть растущее возмущение российским вмешательством в Сирии, на момент размещения расписок En+ практически не было резонов полагать, что отношения России с Западом улучшаются", - поясняет Уорнер.

Как мог Лондон рискнуть своей репутацией, одобрив к размещению ценные бумаги "этого ужасного Олега"? Автор полагает: "Должно быть, львиная доля вины лежит на банках-организаторах (IPO. - Прим. ред.)".

"По слухам, британские и американские спецслужбы пришли в бешенство, обнаружив, что Дерипаска обращается к Лондонской бирже в поисках денег, не в последнюю очередь ввиду подозрения, что "Русал" прежде снабжал российскую армию. Русские держат нас за дураков, негодовали они; Лондон не только был каналом для грязных российских денег, но и активно финансировал все более воинственного врага. Но, если они так возмущались этим, почему не били тревогу еще тогда?" - пишет Уорнер.

"По слухам, часть денег, привлеченных в Лондоне, позднее была истрачена на выплаты российскому банку, который определенно фигурировал в уже существовавшем санкционном списке, а также на погашение долга "Русала", который, как я сказал выше, подозревается в снабжении российской армии. Следовательно, можно утверждать, что сам акт размещения ценных бумаг в Лондоне создал возможность для нарушения санкций", - говорится в статье.

"Но, пожалуй, главные вопросы следует адресовать британскому правительству. В конечном итоге, именно правительство - а не фондовая биржа, не Управление по листингу и даже не руководство банков-организаторов - должно решать, что национальная безопасность в опасности, вводить санкции и обеспечивать их выполнение", - пишет автор.

"Что же касается фондовой биржи, то ее право торговать ценными бумагами, будь то инвестиции в Дерипаску, в "предприятие колоссально выгодное, но никто не должен знать, в чем оно состоит" (главный проспект "Компании Южных морей") или даже в Медельинский наркокартель, следует защищать до последнего - разумеется, в рамках надлежащих правовых процедур. Я, конечно, преувеличиваю, но лишь для того, чтобы донести свою мысль", - заключает Уорнер.