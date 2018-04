11 апреля 2018 г. Джули Мэсис | The Times of Israel Россию "выставили" из нового музея в Собиборе, откуда организовал побег советский еврей "Польское правительство строит музей на месте бывшего лагеря смерти Собибор, откуда был совершен один из самых отчаянных побегов времен Холокоста. Но, несмотря на то, что восстание было организовано советским военнопленным, российское правительство исключили из участия в проектировании нового музея", - пишет The Times of Israel. "Восстание началось 14 октября 1943 года, когда группа узников-евреев заманила в бараки десяток нацистских охранников и убила их топорами и ножами. Затем группа перерезала телефонные линии и электричество, собрала оружие убитых нацистов и держала на прицеле охранников на вышках, пока 300 пленных перебирались через колючую проволоку и бежали через окружавшее лагерь минное поле", - говорится в статье. "Этот план придумал офицер Красной армии еврейского происхождения, который был взят в плен, - Александр Печерский", - пишет издание. "В этом году, в ознаменование 75-летней годовщины побега, российское Министерство культуры профинансировало фильм, посвященный этой истории, под названием "Собибор". Это самый дорогостоящий из всех российских фильмов о Холокосте", - отмечает издание. В последние месяцы российское правительство неоднократно выражало протест по поводу исключения его из проектирования музея в Собиборе, пишет газета. В своем электронном письме польское Министерство культуры и национального наследия пояснило, что решение не приглашать Россию имело логистические причины. Агнежка Ковальчик-Новак, пресс-секретарь государственного Музея Майданека, объяснила, что в комитете по планированию музея в Собиборе представлены Польша, Голландия и Словакия, потому что большинство убитых там евреев были гражданами этих стран. В музее будет приведена информация о побеге из Собибора и о Печерском, потому что он был "одним из лидеров восстания заключенных". "Нельзя не упомянуть его", - сказала Ковальчик-Новак. Но Юлия Макарова, директор Фонда Александра Печерского в России, задала вопрос, почему при входе в мемориальный комплекс Собибора на каменных плитах высечены надписи на восьми языках - но не на русском. "Они явно не хотели делать надпись на русском, другого объяснения нет", - говорит Макарова. Издание отмечает, что, по данным российского МИДа, Польша - не единственная страна, где России отказывают в праве голоса при планировании мемориальных комплексов Холокоста. Это, в частности, касается нового музея в латвийском Саласпилсе. "На этой новой выставке сделан акцент на "преступлениях советских и немецких оккупантов" и, похоже, утверждается, что сама Латвия не имеет к этому никакого отношения", - заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. "В настоящее время в Польше господствует версия, согласно которой они не были освобождены в 1945 году, но перешли из-под одной оккупации под другую", - говорит Борух Горин, официальный представитель еврейских общин России. "Сравнивать коммунизм с фашизмом можно, только исключив вопрос Холокоста. Да, для евреев Красная армия была освободителем, но для поляков это была оккупационная сила..." - сказал он. Горин добавил, что три года назад президент России Владимир Путин не был приглашен на 70-ю годовщину освобождения Освенцима - несмотря на то, что Красная армия освободила и этот лагерь смерти. Источник: The Times of Israel