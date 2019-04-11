Исследование показало: спорт приносит больше счастья, чем деньги

"Кому не знакомо чувство счастья, испытываемое после того, как изрядно постарался в спортзале? Теперь ученые выяснили, что для нашего психического здоровья спорт играет решающую роль", - сообщает немецкий журнал Focus.

Ученые из Йельского и Оксфордского университетов провели масштабное исследование, в котором они изучили влияние различных факторов на наше психическое здоровье и пришли к выводу, что спорт, очевидно, оказывает большее влияние на наше настроение, нежели наши личные финансы.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 1,2 млн американцев. В центре исследования стоял вопрос: "Как часто за последние 30 дней вы плохо себя чувствовали в связи со стрессом, депрессией или эмоциональными проблемами?". Участники опроса также отвечали на вопросы касательно их дохода и физической активности.

"У людей, ведущих очень активный образ жизни, в году было 35 "плохих" дней, в то время как у тех, кто двигался меньше, их было больше на 18 дней", - передает издание. При этом "любители спорта чувствовали себя примерно так же, как те, кто не занимался спортом, но зарабатывал на 25 тыс. долларов в год больше". То есть для того, чтобы добиться примерно такого же положительного эффекта, как от физической активности, домой придется приносить значительно больше денег, пишет издание.

"Исследователи установили, что положительный эффект наблюдается в первую очередь у людей, которые занимаются спортом 3-5 раз в неделю по 30-60 минут. Затем эффект меняется на обратный: настроение тех, кто занимался спортом дольше, было хуже, чем у тех, кто вовсе не поднимался с дивана", - говорится в статье.

"Наилучший эффект для психического здоровья участников достигался, по данным ученых, во время занятий спортом в компании других людей. При этом не имеет значения, идет ли речь о традиционных командных или об одиночных видах спорта вроде езды на велосипеде, беге или зумбе, выполняемых совместно с другими людьми. Социальные контакты, - заключает Focus, - по-прежнему необходимы для хорошего психического самочувствия".