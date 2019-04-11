Российские следователи просят перевести содержащегося под стражей американского инвестора под домашний арест

"Российские следователи попросят перевести Майкла Калви, управляющего американским фондом прямых инвестиций, из тюрьмы под домашний арест, пока он ожидает суда по обвинению в мошенничестве, заявил московский суд в среду", - сообщает Financial Times.

Арест в феврале основателя Baring Vostok, ведущего американского инвестиционного фонда в России, вызвал негодование в бизнес-сообществе страны (...), - пишет FT, добавляя, что "многие высокопоставленные представители бизнеса публично выступили за его освобождение и заявили, что его задержание подорвет доверие бизнеса в России".

Решение о переводе под домашний арест Калви, а также Алексея Кордичева, бывшего исполнительного директора банка "Восточный", будет принято в четверг. Содержание под стражей друга подсудимого и партнера по Baring Vostok Филиппа Дельпала, гражданина Франции, в среду было продлено еще на три месяца, так же, как и содержание троих других обвиняемых, говорится в статье.

Издание напоминает, что Калви и пяти другим обвиняемым предъявлены обвинения в мошенничестве с банком "Восточный" на сумму 2,5 млрд рублей (39 млн долларов).

"Арест Калви - второе громкое дело в отношении гражданина США за шесть недель - был истолкован многими как борьба за власть между технократами, олигархами и спецслужбами", - говорится в статье, но "Baring Vostok настаивает, что обвинения - это выстрел в борьбе за контроль над банком с [деловым партнером Артемом] Аветисяном, а не политическая борьба за власть".