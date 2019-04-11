С-400 "Триумф" - путинская ракета, которая может сбить и американские самолеты-невидимки

"США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, однако С-400 становится опасной и для самолетов-невидимок. Для Кремля эта система - бестселлер, для НАТО - кошмар", - пишет журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер.

"Российский комплекс С-400 считается одной из наиболее мощных систем ПВО в мире, - подчеркивает автор статьи. - Его характеристики, как в обнаружении цели, так и в радиусе действия, впечатляют".

"Точные характеристики С-400 Западу неизвестны. Однако предполагается, и это утверждает Москва, что радар комплекса может выслеживать и брать на прицел американские самолеты-невидимки. Ранее Запад относился к этому по меньшей мере скептически. Однако покупка С-400 Турцией и другими государствами - явный признак того, что Россия смогла убедить в этом покупателей. Теперь многое говорит о том, что эти возможности действительно имеют место", - указывает издание.

"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым. С четырьмя дивизионами С-400 влияние Турции в восточной части Средиземного моря вырастет колоссально. Благодаря радиусу действия системы и ее огневой мощи, невероятно улучшится геостратегическое положение Турции. Никто не сможет проводить в этом регионе воздушные операции против воли Анкары", - полагает Крампер.

"США долгое время сопротивлялись поставке оружия союзнической Турции. В ходе сирийской войны территорию Турции должны были защищать дивизионы ЗРК Patriot других стран. Анкара сделала из этого вывод о том, что Турция -лишь союзник второго сорта", - отмечает издание.

При этом, пишет журналист далее, ракеты С-400, в отличие от американских комплексов, могут использоваться против любого противника. "С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле", - говорится в статье.

"Таким образом, НАТО сталкивается с огромной проблемой: С-400 не совместима с другими системами противовоздушной обороны НАТО. Если все оставить так, как есть, то НАТО потеряет свое влияние в стратегически важном воздушном пространстве Турции. Если будут найдены пути связать С-400, например, с патрульным самолетом Awacs, России станут известны подробности технологий НАТО. Российские инженеры будут улучшать и обновлять С-400. В долгосрочной перспективе системой С-400 все не ограничится", - указывает Stern.