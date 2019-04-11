Израиль продолжает смещаться вправо

"Беньямина Нетаньяху ждет пятый срок в должности премьер-министра Израиля - возможно, с самым правым правительством в истории страны", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Когда лишь за несколько недель до выборов стало известно о грозящем Нетаньяху предъявлении обвинения в коррупции, а в опросах лидировал его соперник Бенни Ганц, многие уже списали Нетаньяху со счетов, отмечает журналистка Александра Федерль-Шмид.

"Но Нетаньяху уже переживал всякого рода скандалы, а новые обвинения в коррупции он просто игнорировал, при необходимости выставляя себя в роли жертвы "охоты на ведьм". 69-летний политик вел борьбу со свойственной ему бесцеремонностью, смешением эгоизма, шовинизма, популизма и национализма. Его правонационалистическая партия "Ликуд", получившая после подсчета 98% голосов большинство, несет основную ответственность за то, что предвыборная борьба оказалась грязной", - указывает издание.

"Однако Нетаньяху удалось убедить многих граждан в том, что только он может обеспечить безопасность, процветание и высокий авторитет Израиля в мире. Помогли ему в этом американский президент Дональд Трамп, благодаря противоречащему международному праву признанию Голанских высот частью Израиля, и российский президент Владимир Путин, благодаря поддержке в возвращении на родину останков убитого в 1982 году в Ливане израильского солдата", - говорится в статье.

На самом деле хорошие отношения с США и Россией - не единственная заслуга Нетаньяху, продолжает журналистка. "Экономика процветает, и Израиль пользуется исключительной репутацией страны стартапов. Он улучшил дипломатические отношения с арабскими странами, например, с Оманом и ОАЭ. Несмотря на то, что в Европе его считают подстрекателем войн, десять дней назад он устоял перед соблазном направить армию в военный конфликт с "Хамасом", - подчеркивает Федерль-Шмид.

Всерьез стоит воспринимать его предвыборное обещание о присоединении части Западного берега Иордана, что было бы смертельным ударом по концепции "два государства для двух народов". "Партнеры по коалиции, с которыми объединится теперь Нетаньяху, напомнят ему о его предвыборном обещании. Ультраортодоксальные партии "ШАС" и "Объединенный иудаизм Торы" заняли третье и четвертое места и, таким образом, еще имеют влияние в правительстве. Если сегодняшнее правительство (...) уже считалось самым правым в истории Израиля, то новая коалиция с участием экстремистов вроде партии "Еврейская сила" еще больше сместится вправо. Арабское меньшинство почувствует это на себе", - полагает журналистка.

Однако, пишет далее издание, Нетаньяху не стоит выше закона, и если дело дойдет до предъявления ему обвинения или признания его виновным, ему придется уйти в отставку.

"Действия Нетаньяху во время пребывания его в должности премьер-министра повлекли за собой раскол общества и эрозию институтов. Еврейские поселения расширялись, а обещание палестинцам возможности создать собственное государство не было исполнено. Вот то наследие, которое он оставит после себя - независимо от того, как долго он будет занимать свою должность", - констатирует Süddeutsche Zeitung.