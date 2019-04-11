Главный след нацистского золота ведет в Швейцарию

"Говорят, что в Селезии спрятаны 28 тонн золота немецкого Рейхсбанка. (...) С помощью этого благородного металла финансировалась и немецкая война", - пишет на страницах Die Welt Свен Феликс Келлерхофф.

Несмотря на то, что золото является далеко не самым ценным элементом периодической системы (таковым якобы является калифорний-252) и не самым важным для экономики, из-за него велись многочисленные войны, а жажда найти золотые сокровища заставляет людей инвестировать огромные деньги в их поиски.

Наибольший интерес вызывает, вероятно, золото нацистского режима, с которым связано множество историй и слухов. Но для того, чтобы разобраться в операциях Третьего рейха с золотом, в частности, во время Второй мировой войны, необходимо распределить золото, о котором идет речь, по отдельным категориям.

"Во-первых, существовало золото, которым немецкий Рейхсбанк владел еще до 1933 года, то есть оно, несомненно, было приобретено законным путем. Такое золото можно назвать чистым, - поясняет Келлерхофф. - Во-вторых, было золото, которое нацистское правительство изымало у евреев и других подвергавшихся преследованию людей, - в форме слитков, монет или украшений. (...) Здесь подойдет название "золото жертв". В-третьих, почти во всех оккупированных странах вермахт конфисковывал золотые резервы местных эмиссионных и коммерческих банков. Это по сути было награбленным золотом. Наиболее ужасающим видом золота во Второй мировой войне было золото, которое в форме украшений и золотых зубов изымали у убитых жертв Холокоста - в отличие от золота жертв его можно назвать золотом мертвых".

Сегодня, продолжает журналист, многие страны хранят часть своих золотых резервов не в собственных центробанках, а в Берне, Цюрихе, Лондоне, Париже и Нью-Йорке. "Так было и во время Второй мировой войны, - указывает издание. - Но дополнительно золото всех четырех видов физически перевозилось из Германии в Швейцарию - в общей сложности речь шла о золоте стоимостью 1,7 млрд швейцарских франков или около 349 тоннах чистого золота. Так как золотые резервы рейха в 1939 году были практически растрачены из-за колоссального наращивания вооружений, (...) среди него было очень мало чистого золота".

Большая часть перевезенного в Швейцарию с 1940 по 1945 год золота была награбленной. Вермахт конфисковал 201 тонну золота в Бельгии, 122,2 тонн золота в Нидерландах и 4,3 тонны золота в Люксембурге.

"Львиную долю транспортированных в Швейцарию слитков стоимостью 1,7 млрд франков, а именно 70 % или 246,4 тонны, Национальный банк Швейцарии выкупил у Германского рейха за валюту. Остальное золото, переданное на хранение Берну, ушло в Португалию (43,5 тонн стоимостью 212 млн швейцарских франков), Швецию (около 18 тонн или 87 млн франков) и в Банк международных расчетов (58 млн). Португалия получала золото главным образом в качестве оплаты за поставки вольфрама Третьему рейху, Швеция - за железную руду", - говорится в статье.

"Уже эти данные показывают, что надежда польско-немецкой команды кладоискателей найти в Селезии "золотой поезд" с 300 тоннами золота изначально была бессмысленной. Теоретически возможно, что клад с 28 тоннами золота, которое по крайней мере некоторое время находилось во владении немцев, еще спрятан, - об этом якобы свидетельствует недавно обнародованный дневник высокопоставленного офицера СС. Но это одновременно и означало бы, что почти все исчезнувшее золото было бы частью этого клада, что также маловероятно", - отмечает Келлерхофф.

"Насколько большой была доля золота жертв, никогда нельзя будет установить точно. (...) Большая часть его, вероятно, исчезла до того, как золото было зарегистрировано официально. Во время операции Рейнхард, массового убийства почти двух миллионов людей в лагерях смерти Белжец, Собибор и Треблинка в оккупированной немцами центральной Польше, согласно официальным подсчетам, было собрано более 1,8 тыс. кг золота и 10 тыс. кг серебра. С большой долей вероятности его было намного больше, однако приспешники СС, очевидно, присвоили себе большую его часть", - указывает издание.

Точных данных о золоте мертвых также нет. "Французский зубной врач, работавший в специальном подразделении в Освенциме, выступая вскоре после войны свидетелем в одном из процессов, ориентировочно говорил о 17 тоннах золота", - передает Келлерхофф.

В соглашении, подписанном в 1946 году, Швейцарии пришлось согласиться на выплату штрафа в размере 250 млн долларов за сделки с Третьим рейхом. Однако это соглашение было реализовано лишь частично, отмечает издание.

Свою роль сыграла и холодная война. "Уже спустя полтора года после капитуляции фашистской Германии на переговоры об оставшемся награбленном золоте не стоило и надеяться. Одно только это обстоятельство способствовало сохранению мифов об огромных золотых сокровищах нацистов", - пишет Die Welt.