11 апреля 2019 г. Уилл Лоуч, Кейт О'Киффи и Лора Купер | The Wall Street Journal Американские чиновники оказывают давление на связанную с Россией инвестиционную фирму с тем, чтобы она продала долю в компании, занимающейся кибербезопасностью "Представители сферы национальной безопасности США сообщили частной инвестиционной компании, частично поддерживаемой российским миллиардером, упоминаемым в досье Стила, что ей следует продать свою долю в Cofense Inc., фирме, занимающейся кибербезопасностью, услугами которой пользуются крупные корпорации. Об этом сообщили источники, знакомые с этим вопросом", - передает The Wall Street Journal. "Как указывают некоторые источники, Pamplona Capital Management, многонациональная компания, которая привлекает деньги инвесторов, включая Михаила Фридмана, продает свою долю в Cofense после того, как Комитет по иностранным инвестициям США озвучил обеспокоенность вопросами национальной безопасности в связи с иностранными инвесторами и характером активов", - сообщается в статье. "Согласно заявлению Cofense, предоставленному The Wall Street Journal в ответ на запрос, Cfius, межведомственная комиссия во главе с министерством финансов США, должна заранее одобрить любого покупателя акций Pamplona, первые заявки на которые должны были быть сделаны в среду", - отмечается в статье. "Через своего представителя, - пишет The Wall Street Journal, - Фридман заявил, что, насколько он понимает руководителей, поддерживающих контакт с юристами Cfius, проблема, лежащая в основе рекомендации Cfius о продаже, связана с уровнем иностранного участия в инвестиционном фонде. Адвокаты Cfius не выразили озабоченности конкретно в связи с Фридманом или его инвестиционной компанией LetterOne Holdings, добавил представитель". "Ожидаемая продажа - последний пример того, как комиссия по национальной безопасности занимает в последние годы все более жесткую позицию в отношении пересмотра иностранных инвестиций, в том числе тех, где принадлежность, связанная с иностранной организацией, является косвенной", - отмечает издание. "Фридман, основатель российского конгломерата "Альфа-Групп", был одним из группы бизнесменов, которых причислили к ближнему кругу российского лидера Владимира Путина в 35-страничном досье, составленном Кристофером Стилом, бывшим сотрудником британской разведки. В этом досье содержались непроверенные пикантные утверждения о том, что президент Трамп был скомпрометирован Россией, - напоминает газета, добавляя, что Трамп опроверг утверждения досье. - (...) В заявлении, предоставленном The Wall Street Journal, представитель Фридмана назвал досье ложным и дискредитирующим репутацию Фридмана и других. Адвокат Фридмана подал иски о клевете, связанные с досье". "С тех пор, как представители разведки США начали расследовать вмешательство Москвы в выборы, они проявляют все больше беспокойства по поводу связей компаний, занимающихся кибербезопасностью, с российскими структурами", - пишет The Wall Street Journal, указывая на распоряжение Трампа в 2017 году о том, чтобы федеральные агентства отказались от программного обеспечения "Лаборатории Касперского", основанной российским бизнесменом и компьютерным экспертом Евгением Касперским, из-за опасений, что компания уязвима для российской разведки. Сама она обвинения в шпионаже опровергает. "Компания Cofense, созданная в 2008 году, помогает защищать клиентов от кибератак, известных как фишинг, распространенной и зачастую разрушительной тактики, используемой как криминальными, так и поддерживаемыми государствами хакерами. В ходе фишинговых атак пользователей электронной почты обманом пытаются заставить кликнуть на вредоносные веб-ссылки, которые могут заразить компьютеры и позволить хакерам получить доступ к частной информации. Согласно информации, размещенной на веб-сайте, продукты Cofense используются компаниями из списка Fortune 100 и более чем в 160 странах мира", - говорится в статье. "Фридман, который сделал свое состояние в сфере розничной торговли, энергетики и телекоммуникаций в России, имеет и другие инвестиции в США. Его находящаяся в Люксембурге инвестиционная компания LetterOne Holdings заручилась одобрением Cfius инвестировать 50 млн долларов в лос-анджелесского оператора мобильной виртуальной сети FreedomPop в 2016 году. Эта же компания также инвестировала 200 млн долларов в приложение Uber Technologies Inc. в 2016 году", - передает газета. Источник: The Wall Street Journal