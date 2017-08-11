Президент IAAF Себастьян Коу выступает против торговли легкоатлетами

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу дал интервью испанским журналистам в Лондоне, где проходит Чемпионат мира по легкой атлетике, сообщает ABC. "В дополнение к своему стремлению очистить стадионы от допинга он сделал упор и на другой задаче - покончить с торговлей легкоатлетами, этим перемещением африканских спортсменов в процветающие страны Персидского залива", - пишет журналист Хосе Карлос Карабиас.

"Наша цель - вернуть доверие к себе", - заявил Коу для начала.

Когда речь зашла о допинге, Коу заметил: "Я не уверен, что на текущем чемпионате показатели ниже из-за новой антидопинговой политики IAAF. В любом случае, меня это не волнует". Газета поясняет: "С марта IAAF работает с независимой от нее антидопинговой комиссией, которая анализирует пробы".

"Мы намного более уверены в своей способности отделить "паршивых овец" от чистых спортсменов, - сказал он, подразумевая изоляцию российских легкоатлетов, которые соревнуются под нейтральным флагом из-за санкций, наложенных в результате доклада Макларена, и из-за допинга под покровительством государства. - Все просто. Что мы можем сделать для отделения чистых от "нечистых"? Установить независимую систему. В любом случае новое поколение атлетов в России сейчас реабилитирует свою страну".

Разговор также коснулся ситуации, когда легкоатлеты ради денег или гражданства выступают за другую страну, к которой в остальном не имеют никакого отношения. Коу заявил: "Я устал от электронной переписки федераций и торговли атлетами. И решил, что самое простое - заморозить смену спортивного гражданства". С марта все просьбы о смене спортивного гражданства рассматривает специальная комиссия IAAF. По словам Коу, на положительный ответ могут рассчитывать только спортсмены вроде уроженца Кении Уилсона Кипкетера, который позднее стал выступать за Данию: "женат на датской гражданке, дети имеют датское гражданство".