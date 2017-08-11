Американцы занимаются самолечением, используя лекарства для животных, даже рыб, вместо того чтобы ходить к врачу

"Пока американцы продолжают споры о будущем своей системы здравоохранения, те из них, кому лечение не по карману (и те, у кого просто нет желания иметь дело с врачами), обращаются к неожиданному источнику терапии: купленным в интернете или в магазинах антибиотикам, предназначенным для скота, домашних животных и даже рыб", - сообщает Брэд Эспосито в Buzzfeed.

"Они очень хорошо залечивают мои кости, - сказал Крис, 27-летний миссисипец с инвалидностью, недавно начавший принимать рыбьи антибиотики от боли в пятке. - Мне не нравится только то, что у них доза действующего вещества намного меньше, и мне приходится высчитывать, в каком количестве их принимать".

"Крис, зарабатывающий, по его словам, порядка 700 долларов в месяц, не может позволить себе потратить примерно 150 долларов на лекарства, прописанные ему врачом", - говорится в статье.

"Рыбьи антибиотики стоят мне 15 долларов, - говорит Крис. - Врачи говорят мне, что все в порядке. Все равно с нами всякое случается".

"Сет, живущий в сельской местности в Айове, сказал, что начал покупать антибиотики для животных десять лет назад, когда у него не было медицинской страховки, в местной компании по производству ветеринарных лекарств, по совету ее сотрудников", - передает Эспосито.

"Все было в порядке, если правильно выбрать дозу, - сказал Сет Buzzfeed. - Это часть культуры: они все это делали, у них все было расписано на листках бумаги. Это один из тех случаев, когда рискуешь и надеешься, что все сработает".

"Эта тенденция встревожила экспертов в области медицины, которые говорят, что это небезопасная практика, - сообщает журналист. - Мария Бромме, ветеринар в ветеринарной лечебнице Pacific Animal Clinic в г. Санта-Моника, Калифорния, предупредила, что из-за различий в обмене веществ у разных видов можно получить передозировку при применении антибиотиков для животных. При самостоятельном назначении себе доз антибиотиков может выработаться устойчивость к лекарствам, которая проявится в будущем".

"Это опасно не только для этих людей, но и для всего мира", - сказала Бромме.

"По словам Бромме, использовать рыбьи антибиотики глупо и опасно по нескольким причинам. Они не контролируются так же, как антибиотики для людей; самолечение любыми рецептурными препаратами чрезвычайно опасно; формирование невосприимчивости к антибиотикам при их чрезмерном использовании затрудняет лечение инфекций в будущем", - передает Эспосито.

"Реагируя на эту тенденцию, сеть магазинов для домашних животных PetSmart несколько лет назад решила больше не хранить рыбьи антибиотики в формах, которые могут легко применяться людьми", - говорится в статье.

"Это позволяет нам обеспечивать рыбьими лекарствами людей, которым они нужны для аквариумов, в то же время предотвращая их неправильное применение", - сказал представитель магазина BuzzFeed News.

Сеть магазинов для животных Petco также не хранит запасы рыбьих антибиотиков.

Однако желающие приобрести лекарства для животных делают это через интернет, например, на Amazon или eBay.