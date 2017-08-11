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11 августа 2017 г.
11 августа 2017 г.

Йозеф Хуфельшульте | Focus

В Санкт-Петербурге были задержаны сотрудники немецкой полиции

Как стало известно Focus, министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус (СДПГ) обратился к сотрудникам полиции с настоятельной рекомендацией воздержаться от частных поездок в Россию. Тревога министра небезосновательна: во время круиза по Балтийскому морю трое находившихся в отпуске полицейских, несмотря на действующую российскую визу, были задержаны после того, как сошли на берег в Санкт-Петербурге.

"Российские пограничники, которые непосредственно подчиняются ФСБ, привели сотрудников немецкой полиции в помещение для допросов, где им были заданы вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью и служебной информацией", - сообщает автор публикации. На немецких полицейских оказывалось сильное давление в связи с потенциальной шпионской деятельностью.

Как удалось выяснить изданию в кругах, близких к берлинским правоохранительным органам, этот случай не единственный. Представители земельного полицейского руководства даже предложили своим сотрудникам не указывать свое место работы при оформлении документов для въезда в РФ. "Однако в МВД ФРГ такую идею сочли неуместной: если полицейский умолчит о своем истинном месте службы и обман будет раскрыт, ему тем более будут грозить обвинения в шпионаже", - передает Focus слова высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Германии.

Источник: Focus


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