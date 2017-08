11 августа 2017 г. Юэн Макаскилл | The Guardian Американская ПРО достаточно сильна, чтобы сдержать северокорейские ракеты? "Разгоряченная риторика между администрацией Трампа и Северной Кореей сосредотачивает внимание на ракетных технологиях и, что имеет равную важность для жителей Южной Кореи, Японии и США, - на ПРО", - пишет Юэн Макаскилл в британской газете The Guardian. У США есть различные противоракетные опции в арсенале: некоторые нацелены на то, чтобы сбивать ракеты с близкого расстояния, а другие - со среднего и дальнего расстояния. США в значительной степени полагаются на американскую ракету Patriot, которую также используют Израиль и Саудовская Аравия, и на противоракетный комплекс THAAD (Terminal High-Altitude Area Defence). В этом году США дислоцировали THAAD в Южной Корее для защиты от ракет средней дальности, говорится в статье. "Существует трехфазовая защитная система: ракеты наземного базирования, размещенные на Корейском полуострове; корабли американского ВМФ с противоракетными вооружениями, базирующиеся в Тихом океане; и, в качестве оборонительной линии на крайний случай, две базы на Аляске и в Калифорнии, которые, по оценкам, могут запустить 36 ракет-перехватчиков", - продолжает журналист. "Пентагон - и изготовители систем ПРО - многократно давали гарантию того, что зенитные ракетные комплексы более чем способны справиться с любой северокорейской атакой, - сообщает издание. - Но когда системы ПРО подвергались испытаниям за последние десятилетия, их эффективность была далеко не обнадеживающей". "Недавние испытания ракет-перехватчиков принесли мало утешения - уровень успеха был в среднем примерно 50%", - добавляет автор. "В своей статье за 2015 год Стивен Пайфер, эксперт по контролю над вооружениями в Брукингском институте в Вашингтоне, спросил американского чиновника, что произойдет, если северокорейская ракета будет запущена по направлению Сиэтла. Чиновник сказал, что запустит кучу ракет-перехватчиков и скрестит пальцы на удачу", - говорится в статье. Источник: The Guardian