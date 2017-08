11 августа 2017 г. Пол Льюис и Адитья Самбамурти | The Guardian "Может быть, Путин прав": республиканский фаворит на выборах в Сенат о российском лидере Рой Мур, противоречивый бывший судья и главный претендент на победу на выборах в Сенат от штата Алабама, которые пройдут в следующий вторник, сказал, что, "может быть, Путин прав" и "более сродни мне, чем я знаю", учитывая позицию российского лидера по поводу гомосексуальных браков. Об этом сообщают Пол Льюис и Адитья Самбамурти в британской газете The Guardian. Мур, прославившийся в 2001 году в связи с отказом убрать памятник десяти заповедям, который он установил в государственном здании суда, - ведущий претендент на место, оставленное генеральным прокурором Трампа Джеффом Сешнсом, сообщают авторы. Когда в ходе интервью с изданием Муру было указано на то, что его аргументы по правам геев и проблемам нравственности были такими же, как у российского лидера, он ответил: "Ну, может быть, Путин прав". И добавил: "Может быть, он более сродни мне, чем я знаю". Многократные заявления Трампа о восхищении Путиным частично объясняют неуклонный рост рейтинга одобрения российского президента среди республиканцев за последние годы. Однако указывалось также на то, что растущее сходство между евангелистским крылом Республиканской партии и путинской Россией на самом деле назревало несколько лет, говорится в статье. "Российский лидер провел свой ребрендинг в качестве традиционалиста во время третьего срока, и пресечение им того, что он зовет "гомосексуальной пропагандой" в школах, было встречено одобрительно среди некоторых христиан в США", - сообщают журналисты. Источник: The Guardian