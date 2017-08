11 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Корейский кризис может привести к новому миропорядку Мир стоит на пороге ядерной войны, наблюдая за вербальной эскалацией конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном. Можно ли еще предотвратить падение в бездну? Западная пресса размышляет о наихудших сценариях и надеется на содействие Китая в дипломатическом урегулировании. "США и КНР должны будут поделить глобальную ответственность, в противном случае прольется море крови", - предрекают обозреватели. "Новый миропорядок" - так озаглавлен материал в Tagesspiegel. Мир стоит на пороге ядерной войны, наблюдая за вербальной эскалацией конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном. "Падение в бездну еще можно предотвратить, - уверен постоянный автор издания Кристоф фон Маршалл. - (...) Здесь все зависит в первую очередь от Китая. Пекин в состоянии снизить угрозу войны посредством санкций и дипломатии, либо, пустив все на самотек, допустить окончательную потерю контроля над ситуацией. В первом случае Китаю придется разделить глобальную ответственность, во втором - продолжить преследовать национальные интересы и перевести стрелки в решении неприятных проблем на других". "Ким и Трамп самым жестоким образом играют на (...) страхах Китая. Оба хотят перетянуть Пекин на свою сторону", - пишет автор. Существует еще и Южная Корея, которая пытается отговорить Трампа от военного удара - от него она пострадает безмерно. "В 1962 году США и СССР удалось договориться. (...) В 2017 году корейский кризис может привести к новому миропорядку, в котором США и КНР должны будут поделить глобальную ответственность. В противном случае прольется море крови", - резюмирует автор. Угроза Северной Кореи провести испытания баллистических ракет близ американской территории Гуам усложнила задачу, поставленную перед администрацией Трампа: как обезвредить ракетные программы Пхеньяна, избежав опасности полномасштабной войны, пишет The New York Times. Хотя Пентагон надеется на дипломатическое урегулирование, засекреченные военные решения уже наготове, отмечают авторы статьи Майкл Гордон и Эрик Шмитт. Даже ограниченный удар по северокорейской ракете в пусковой шахте или в воздухе опасен тем, что Ким Чен Ын может отомстить, начав эскалацию конфликта, говорится в статье. Если США готовы пойти дальше ограниченного удара, они смогут нанести неожиданный удар по ракетному гарнизону Северной Кореи и складам вооружений, применив американские самолеты, размещенные в Гуаме, в Японии и на авианосцах. "Однако представители США не вполне уверены в том, что военным удастся найти и уничтожить весь северокорейский арсенал оружия большой дальности и ядерных боеголовок. Американские ПРО должны будут сбить все уцелевшие ракеты, которые сможет применить Северная Корея для удара по США или их союзникам", - говорится в статье. Северная Корея также может нанести удар по Южной Корее. Чтобы защитить ее, США могут разместить в Южной Корее больше артиллерии и самолетов-разведчиков и направить в регион больше военно-воздушных и морских сил. "Непривлекательность всех военных вариантов трудно переоценить, - отметила Кристин Уормут, высокопоставленный представитель Пентагона при администрации Барака Обамы. - Это не приведет ни к чему хорошему. США победят, но это будет отвратительно". Британская газета The Guardian задается вопросом, достаточно ли сильна американская ПРО, чтобы сдержать северокорейские ракеты. Журналист Юэн Макаскилл рассказывает о различных противоракетных опциях в арсенале США. "Пентагон - и изготовители систем ПРО - многократно давали гарантию того, что зенитные ракетные комплексы более чем способны справиться с любой северокорейской атакой, - сообщает издание. - Но когда системы ПРО подвергались испытаниям за последние десятилетия, их эффективность была далеко не обнадеживающей". "Недавние испытания ракет-перехватчиков принесли мало утешения - уровень успеха был в среднем примерно 50%", - добавляет автор. "В своей статье за 2015 год Стивен Пайфер, эксперт по контролю над вооружениями в Брукингском институте в Вашингтоне, спросил американского чиновника, что произойдет, если северокорейская ракета будет запущена по направлению Сиэтла. Чиновник сказал, что запустит кучу ракет-перехватчиков и скрестит пальцы на удачу", - говорится в статье. "Дуэль на угрозах между президентом Трампом и северокорейскими военными вызвала вопросы о том, какие в США существуют процедуры на случай запуска превентивной ядерной атаки. Ответ суров: если президент хочет нанести удар, у его военных советников нет других возможностей, кроме как выполнять приказ или уйти в отставку", - сообщает Дэн Ламот в The Washington Post. "В заключении Научно-исследовательской службы Конгресса от декабря 2016 года говорится, что президент "не нуждается в согласии его военных советников или Конгресса США, чтобы отдать приказ о запуске ядерного оружия". Кроме того, в заключении говорится, что "ни военные, ни Конгресс не могут отменить этот приказ", - передает журналист. - Причина проста: система настроена таким образом, чтобы Соединенные Штаты могли нанести ядерный удар за считанные минуты. В случае ядерной атаки на США это позволило бы им почти мгновенно на нее ответить, поясняет Брюс Блэр, отставной офицер, специализировавшийся на наблюдении за ядерным оружием". Предположительно Трампу придется провести встречу с министром обороны Джеймсом Мэттисом, руководителем аппарата Белого дома Джоном Ф. Келли, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Ф. Данфордом и советником по национальной безопасности генералом Г.Р. Макмастером. Но если они попытаются предотвратить или замедлить выполнение президентского приказа, это будет "неизведанная территория", по словам Блэра. Журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема размышляет о наихудших сценариях в случае эскалации конфликта вокруг Северной Кореи. Автор приводит мнение эксперта Джеффри Льюиса из Института международных исследований в Мидлбери, сказавшего о том, что "игра окончена". По мнению Льюиса, надо констатировать факт того, что Северная Корея стала "ядерной державой". "Стоит ли вновь возвращаться к идее ограниченных ударов против Северной Кореи, чтобы вести переговоры в сильной позиции в поисках дипломатического решения? Надо еще быть уверенным, что режим Пхеньяна правильно поймет это намерение (...). Заявления вроде "огонь и ярость, которой мир не видел раньше" не из тех, что разряжают обстановку, они с легкостью затуманивают смысл месседжа", - полагает Лема. Все указывает на то, что в наши дни "ограниченные" военные действия недолго останутся таковыми, уверен автор статьи. "На фоне ядерной угрозы перспектива тотальной войны уже не относится к разряду немыслимых. (...) Апокалипсический сценарий, вызванный речами Трампа, поставит под угрозу жизни 25 млн северокорейцев, но также 50 млн южнокорейцев", - указывает Лема. "Еще не слишком поздно", - хочет верить бывший советник по вопросам нацбезопасности США Сьюзан Райс. Ее рецепт - классическая политика устрашения, приоритет развития систем ПРО, усиление санкций, а также тесный диалог с Китаем. "Разумное и устойчивое американское лидерство способно устранить необходимость в кризисе", - утверждает она. Как минимум, следует сравняться в разумности и устойчивости с Ким Чен Ыном? - иронизирует автор статьи.