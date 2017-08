11 августа 2017 г. Дэвид Хемблинг | New Scientist Спуфинг-атака на GPS, которая ввела в заблуждение морские суда, наводит на мысли о российском кибероружии "Сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на Черном море наводят на мысль, что Россия, возможно, испытывает новую систему "спуфинга" GPS (спуфинг-атака - ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества. - Прим. ред.)", - утверждает New Scientist. "Возможно, это первый намек на существование новой формы электронного оружия, которая станет доступна всем - от стран-изгоев до мелких преступников", - пишет журналист Дэвид Хемблинг. 22 июня Управление США по делам торгового флота получило сообщение: капитан судна вблизи Новороссийска обнаружил, что GPS неверно установил его местоположение: он якобы находился на суше, в аэропорту Геленджика. Удостоверившись, что само оборудование работает нормально, капитан связался с соседними судами и обнаружил: сигналы службы аэронавигационной информации указывали, что все они находятся в том же аэропорту. "Это коснулось, как минимум, 20 судов", - пишет издание. Автор отмечает: "Хотя инцидент пока не подтвержден, эксперты полагают, что это первый зафиксированный случай манипуляций с GPS - спуфинг-атаки, о которой давно предостерегают, но в "природе" она дотоле не наблюдалась". В данном случае спуфинг - это фальшивый сигнал с наземной станции, который вводит в заблуждение спутниковый приемник. В 2013 году Тодд Хамфриз (Техасский университет) продемонстрировал, как GPS-спуфинг может сбить с курса яхту с новейшим оборудованием. "Работа приемника во время инцидента на Черном море во многом походила на то, что было во время контролируемых атак, осуществлявшихся моей командой", - говорит Хамфриз. "По мнению Хамфриза, дело в том, что Россия экспериментирует с новой формой электронного оружия. В прошлом году GPS-спуфинг хаотически нарушал работу приемников в приложениях для смартфонов в центре Москвы", - пишет автор. "Фальшивый сигнал, который, похоже, концентрируется вокруг Кремля, "перебрасывает" всех, кто оказывается неподалеку, за 32 км в аэропорт Внуково. Вероятно, это делается в целях обороны: многие управляемые бомбы, ракеты и беспилотники НАТО руководствуются GPS-навигацией, а успешный спуфинг не даст им поразить цели", - говорится в статье. Дэвид Ласт, экс-президент Королевского института навигации (Великобритания), "говорит, что инцидент на Черном море наводит на мысли о существовании нового устройства, которое способно спровоцировать широкие сбои, например, если его применить в продолжающемся споре с Украиной", пишет издание. Источник: New Scientist