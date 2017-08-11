Россия атаковала американских госслужащих на Кубе?

В годы холодной войны советские власти применяли микроволны против американских дипломатов

"Череда загадочных атак на американских госслужащих, работающих на Кубе, напоминает атаки советских властей по американскому посольству в годы холодной войны. Даже какая-то третья страна вроде России была в силах нанести недавние атаки, причем, возможно, без ведома кубинской стороны", - пишет журналист Newsweek Джейсон Ле Мьер.

В среду Госдепартамент США объявил об этих инцидентах, но отказался сообщать подробности о характере "различных физических симптомов" у госслужащих США в Гаване.

Associated Press утверждало, что до пяти дипломатов получили серьезные нарушения слуха в результате применения тайного звукового оружия. Правительство Канады заявило, что похожие симптомы наблюдались у некоторых канадских госслужащих.

В среду кубинские власти заявили, что не причастны к атакам.

"Согласно сообщению AP, власти США расследовали версию о том, что атаки были совершены какой-то другой страной, в том числе Россией. Как утверждалось, инциденты имели место в конце 2016 года, когда США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы", - говорится в статье.

Издание утверждает: в 1960-х США обнаружили, что американское посольство в Москве облучалось микроволнами. "Возникли опасения, что это могла быть даже попытка управлять разумом, но в итоге был сделан вывод, что цель была прозаичнее - прослушка", - пишет автор.