11 августа 2017 г. Питер Бейкер | The New York Times Трамп хвалит Путина вместо того, чтобы подвергнуть его критике за сокращение посольского штата Президент Дональд Трамп в четверг выразил скорее благодарность, чем негодование за решение Москвы вынудить посольство США сократить свой персонал в России на 755 человек, несмотря на осуждение другими американскими политиками такого шага в духе холодной войны, пишет The New York Times. Путин в прошлом месяце распорядился о высылке американских дипломатов и изъятии двух объектов американской дипломатической недвижимости в России после принятия Конгрессом санкций против России, напоминает автор статьи Питер Бейкер. "Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты", - сказал Трамп журналистам в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. "Мы сэкономим много денег", - добавил он. Несмотря на "непринужденный тон" Трампа, для корреспондента осталось "неясным, шутит ли он". "Так или иначе, высказывания Трампа соответствуют его манере избегать критики Путина, какой бы ни была напряженность в отношениях", - отмечает автор. "Сокращение нашего штата на 755 человек нанесет колоссальный ущерб дипломатической миссии в России, - считает Майкл Макфол, который был послом в России при президенте Бараке Обаме. - То, что наш президент недооценивает этого очевидного факта, свидетельствует о том, что он не понимает, что делают посольства для продвижения американских национальных интересов". "Так как сокращение штата должно произойти лишь к 1 сентября, некоторые аналитики отметили возможность того, что Путин оставил место для компромисса, чтобы избежать этого шага. Но Трамп не выразил никакой обеспокоенности по поводу сокращений в посольстве, дав понять, что попыток изменить или смягчить решение России не предвидится", - отмечает Бейкер. Кэтлин Райс из Палаты представителей отчитала Трампа за его высказывания. "Это оскорбительно для американских дипломатов, - написала она в "Твиттере". - И, к тому же, очень и очень глупо. Дипломатов не увольняют за высылку из враждебной иностранной державы". Источник: The New York Times