11 августа 2017 г. Майкл Гордон и Эрик Шмитт | The New York Times Мерясь силой с Северной Кореей, Трамп находит опасные возможности Прозвучавшая в четверг угроза Северной Кореи провести испытания баллистических ракет близ американской территории Гуам усложнила задачу, поставленную перед администрацией Дональда Трампа: как обезвредить ракетные программы Пхеньяна, избежав опасности полномасштабной войны, пишет The New York Times. Президент Трамп дал понять, что намерен воспрепятствовать размещению Северной Кореей ракет большой дальности с ядерной боеголовкой, способных нанести удар по Соединенным Штатам, отмечают Майкл Гордон и Эрик Шмитт. И хотя Пентагон все еще надеется на дипломатическое урегулирование, засекреченные военные решения уже наготове. "Мы, конечно, посвящаем много времени наблюдениям, в частности, за Северной Кореей, - сказал Трамп журналистам. - И мы готовимся ко многим различным альтернативным событиям". Даже ограниченный удар по северокорейской ракете в пусковой шахте или в воздухе опасен тем, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может отомстить, начав эскалацию конфликта, который втянет Корейский полуостров в войну, говорится в статье. "В случае первого удара против Кима, даже неядерного, весьма вероятно, что Ким отыграется на Южной Корее, по крайней мере, обычными вооружениями, - сказал Джеймс Ставридис, отставной адмирал, ныне декан Школы Флетчера Университета Тафтса. - Это почти наверняка приведет к эскалации насилия, которую будет крайне сложно проконтролировать или ограничить". Если Соединенные Штаты готовы пойти дальше ограниченного удара, они смогут нанести неожиданный удар по ракетному гарнизону Северной Кореи и складам вооружений, применив американские самолеты, размещенные в Гуаме, в Японии и на авианосцах. "Однако представители США не вполне уверены в том, что военным удастся найти и уничтожить весь северокорейский арсенал оружия большой дальности и ядерных боеголовок. Американские ПРО должны будут сбить все уцелевшие ракеты, которые сможет применить Северная Корея для удара по Соединенным Штатам или их союзникам", - говорится в статье. Северная Корея также может применить свою артиллерию, ракеты и войска специального назначения для нанесения удара по Южной Корее. Чтобы обеспечить защиту от угрозы, Соединенные Штаты могут разместить в Южной Корее больше артиллерии и самолетов-разведчиков и направить в регион больше военно-воздушных и морских сил, пишут авторы. "Непривлекательность всех военных вариантов трудно переоценить, - отметила Кристин Уормут, высокопоставленный представитель Пентагона при администрации Барака Обамы. - Это не приведет ни к чему хорошему. США победят, но это будет отвратительно". Источник: The New York Times