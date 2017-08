11 августа 2017 г. Джина Колата | The New York Times Генное редактирование дает надежду на пересадку свиных органов людям "Добившись удивительного прогресса, который приближает возможность пересадки людям органов животных, исследователи создали поросят с отредактированным геномом, очищенным от вирусов, которые могут приводить к заболеваниям у людей, - пишет Джина Колата в американской газете The New York Times. - Эксперименты, о которых было сообщено в четверг в журнале Science, могут сделать однажды возможной пересадку печени, сердца и других органов от свиней к людям - на что эксперты почти перестали надеяться". Доктор Джордж Чёрч, генетик в Гарварде, который руководил экспериментами, сказал, что первые пересадки органов от свиньи к людям могут произойти в течение двух лет, передает автор. "Новое исследование, сочетающее два больших достижения последних лет - генное редактирование и клонирование, разворачивается стремительно", - сообщает журналистка. "Идея использования свиней как фабрики органов мучила исследователей десятилетиями, - пишет издание. - Свиные органы могут быть нужного размера для пересадки людям и теоретически достаточно схожими, чтобы функционировать у пациентов". Ученые начали развивать идею свиных органов для пересадки в 1990-е, говорится далее. Но в 1998 году Джей Фишман, соруководитель программы по пересадкам в Массачусетской общей больнице, и его коллеги обнаружили, что в свином ДНК таились гены вирусов, которые напоминали вирусы, вызывающие лейкемию у обезьян. "Когда исследователи вырастили свиные клетки рядом с человеческими эмбриональными клетками почек в лаборатории, эти вирусы - известные как ретровирусы - распространились на человеческие клетки, - рассказывает автор. - После заражения человеческие клетки могли инфицировать другие человеческие клетки. Опасения, что свиные органы заразят людей странными ретровирусами, остановили исследование". Доктор Чёрч и его коллеги подумали, что вопрос с ретровирусами можно решить с помощью CRISPR, новой технологии генного редактирования. "Они взяли клетки у свиней и вырезали вирусную ДНК из их геномов, - поясняет автор. - Затем ученые клонировали клетки с отредактированным геномом. Каждую свиную клетку вернули к ее самой ранней стадии развития и затем вставили ее в яйцеклетку, дав ей генетический материал, чтобы у нее была возможность развиться в эмбрион. Эмбрионы были имплантированы в свиноматку и выросли в поросят, которые были генетически идентичными со свиньями, которые послужили источником первоначальной клетки". "Клонирование часто терпит неудачу; большинство эмбрионов и плодов погибло до рождения, и некоторые поросята умерли вскоре после рождения, - сообщает автор. - Но доктор Чёрч и его коллеги в конце концов получили 15 живых поросят, самому старшему сейчас 4 месяца. Ни у одного нет ретровирусов". Доктор Чёрч основал компанию eGenesis, надеясь продавать генетически измененные органы свиньи. В конце концов, говорит Черч, компания хочет создать генно-инженерным путем свиней со столь совместимыми с людьми органами, что пациентам не придется принимать лекарства от отторжения. Источник: The New York Times