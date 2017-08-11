Почему Папа Римский любит Путина

"Все более воинственный Владимир Путин нашел нового друга в лице мирного человека - Папы Франциска", - пишет журналист Politico Джакопо Баригацци.

Издание сообщает: 20 августа кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, отправится в Москву для встречи с президентом Путиным и главой РПЦ Патриархом Кириллом. Это очередной этап все более близких отношений, начало которым положил в 2013 году Франциск, написав Путину открытое письмо с возражениями против военного вмешательства США в Сирии.

В письме "Папа попросил Путина помолиться за него, и, по-видимому, эта фраза растрогала Путина", говорит Андреа Риккарди, основатель общины Св. Эгидия. "Это гуманитарная организация, которая иногда служит неофициальным ответвлением ватиканской дипломатии", - поясняет автор.

Журналист комментирует: "Эта нестандартная для дипломатического письма просьба была признанием христианской идентичности, которую усердно культивирует Путин. Несомненно, Путин также высоко оценил главную мысль послания Папы, поскольку Кремль был одним из самых громогласных критиков военных действий США в Сирии".

В ноябре того же года и в июне 2015 года Путин встречался в Ватикане с Франциском.

"Для Путина заметные отношения с Ватиканом - шанс привлечь внимание к попыткам России изобразить себя оплотом морали и традиционных ценностей, контрастирующим со все более секуляризированной Европой", - пишет издание.

Также это способ продемонстрировать, что Кремль не находится в изоляции, и продолжить отношения с Италией.

"Для Римско-Католической церкви более тесные связи с Москвой - возможность восстановить свое присутствие после столетия, ознаменованного взлетом и упадком коммунистической идеологии и принудительного атеизма. В российской Конституции официально закреплена свобода вероисповедания, но это не мешает правительству осложнять жизнь всем конфессиям, кроме Православной церкви", - говорится в статье.

"Некоторые обозреватели строят предположения, что визит Паролина, возможно, подготовит почву для первого в истории визита католического Папы в Москву, но большинство аналитиков полагает, что это маловероятно ввиду сопротивления со стороны православных", - пишет автор.

Однако визит Папы гармонировал бы с его стремлением "объединить христиан", как говорит Якопо Скарамуцци, эксперт сайта Vatican Insider.

"Ближневосточные христиане в основном одобряют то, что Россия поддерживает сирийского президента Асада. Эта тема, как ожидается, займет важное место в программе встречи Паролина с Путиным", - пишет издание.

Ближневосточные христиане близки к РПЦ, говорит обозреватель газеты Il Foglio Маттео Матцуцци: "И, когда в этом регионе христиане под угрозой, Святой престол, возможно, хорошо отнесется к российскому контингенту, который пытается их защищать".

"Одним из предметов трений может стать агрессия России на Украине", - пишет автор. "Франциск назвал этот конфликт "братоубийственной войной", возложив вину на обе стороны. Это возмутило грекокатоликов, живущих на Украине", - пишет автор.