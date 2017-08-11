Мнения американских психиатров по поводу диагностирования Трампа разделились

Некоторые психиатры испытывают сильное желание диагностировать Трампа, однако другие напоминают об опасности практики такого рода, пишет журналист Грегор Бранди на портале Slate.fr.

Регулярно авторы статей, рубрик обсуждений, твитов интересуются психическим здоровьем Дональда Трампа. Следует отметить, что, судя по всему, американский президент - самый обсуждаемый человек на земле, а его разнообразные выходки и разглагольствования кого-то заставляют задуматься, действительно ли он находится в отличной форме. Тем не менее, в США существует прецедент, предписывающий психиатрам не комментировать состояние здоровья человека, которого они лично не обследовали. Данный прецедент породил так называемое "Правило Голдуотера", говорится в статье.

История "Правила Голдуотера" восходит к 1964 году. Тогда Барри Голдуотер, республиканский кандидат на президентских выборах, противостоял демократу Линдону Джонсону, ставшему преемником Джона Кеннеди, убитого примерно за год до этого. Противники Голдуотера выставили его в качестве экстремиста и демагога, напоминает сайт FiveThirtyEight. Решив, что все средства хороши, иллюстрированный журнал Fact опросил сотни психиатров, после чего опубликовал на первой полосе: "1189 психиатров говорят, что Голдуотер не пригоден к тому, чтобы стать президентом!"

Напрасно Барри Голдуотер подал в суд на журнал Fact (и по сегодняшним меркам, выиграл дело на 750 тыс. долларов) - 3 ноября 1964 года он с треском проиграл президентские выборы, потерпев одно из самых тяжелых поражений в американской истории. Перед лицом возникшей полемики лишь в 1973 году Американская психиатрическая ассоциация одобрила документ, получивший название "Правило Голдуотера": речь идет о запрещении для психиатров-членов этой ассоциации выдавать комментарии по поводу психического здоровья публичной персоны, которую они лично не обследовали, передает журналист.

В августе 2016 года доктор Мария А. Оквендо, президент Американской психиатрической ассоциации, опубликовала коммюнике, дабы осудить подобную практику диагностирования на расстоянии. "Уникальная атмосфера этой президентской кампании может вызвать у кого-то желание подвергнуть психоанализу кандидатов, однако подобные действия не только противоречат этике, но также являются безответственными".

Видимо, не все придерживаются такого мнения, пишет Бранди. В конце июля 2017 года, через восемь месяцев после избрания Дональда Трампа, другая ассоциация психиатров, Американская ассоциация психоаналитиков, разослала электронные письма своим 3,5 тыс. членов, чтобы сказать им (только им), что они не должны подчиняться этому правилу, а значит, могут давать оценку психического здоровья Дональда Трампа, объяснила экс-президент ассоциации газете Stat News. "Мы не хотим запрещать членам организации ответственно использовать свои знания. Поведение Трампа отличается от всего, с чем нам приходилось сталкиваться ранее".

Со своей стороны, более влиятельная Американская психиатрическая ассоциация (насчитывающая 36 тыс. членов) пользуется случаем напомнить, что "Правило Голдуотера" для нее остается в силе и что "ничего не изменилось": проще говоря, ни в коем случае нельзя диагностировать кого бы то ни было, даже президента США, если он не был обследован, пишет журналист. "Наряду с этим, когда врач выносит профессиональное суждение по поводу публичной личности без ее согласия, это нарушает принцип, в соответствии с которым психиатрическая оценка должна производиться лишь после согласия и разрешения".

В письме, опубликованном в газете The New York Times в феврале 2017 года, через три недели после инаугурации Дональда Трампа, 35 психиатров, психологов и социальных работников взвалили вину на "Правило Голдуотера": "Подобное умалчивание не позволило нам представить нашу экспертизу обеспокоенным журналистам и конгрессменам в эти критические времена. Мы опасаемся, как бы ставка не оказалась слишком высока, если мы и дальше продолжим молчать".

В ответ Аллен Фрэнсис, одна из самых влиятельных психиатров страны, заверила, что такое определение, как нарциссическое расстройство личности, никоим образом не относится к Трампу. Она также добавила, что пора остановиться и что применение диагностирования психического здоровья может оказаться оскорбительным для тех, кто действительно страдает подобным расстройством, говорится в статье. "Плохое поведение редко является признаком психического заболевания. Психиатрические оскорбления - неправильный способ противодействия нападкам Трампа на нашу демократию. Он может и должен быть атакован за свое невежество, за свою некомпетентность, импульсивность, за свою погоню за диктаторскими полномочиями. Его психологические мотивы слишком очевидны, чтобы быть интересными, и их анализ не помешает ему продолжить свою гонку за властью. Противоядие от мрачной трамповской несуразной эпохи является политическим, а не психологическим".

Тем более, как объясняет Прюденс Гургешон, экс-президент Американской ассоциации психоаналитиков, опрошенная FiveThirtyEight, этого недостаточно, чтобы понять Трампа.

"Диагностирование хорошо для лечения и для выплат по медицинской страховке - без диагностирования ваши визиты к психологу или психиатру не будут оплачены по договору страхования, - однако оно принесет мало пользы для понимания людей во всей их глубине и сложности", - заявила она.