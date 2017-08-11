Путин: расслабленная избирательная кампания с самой крутой щукой в России

Российская оппозиция находится под давлением из-за внутренних разногласий и судебных процессов. Расслабиться на фоне предстоящей избирательной кампании может позволить себе только Путин, пишет Der Standard.

Андрей Косых, участник акции протеста 26 марта, организованной оппозиционером Алексеем Навальным, получил 4 года колонии. Он признал, что напал на двоих полицейских, один из которых получил сотрясение мозга. "В ходе той акции было задержано более тысячи демонстрантов, большинство из них не сопротивлялись, но тем не менее получили по несколько суток ареста", - говорится в статье.

"В ходе другого судебного разбирательства четверо мужчин были обвинены в четверг в экстремизме, поскольку хотели организовать референдум по закону, который заставил бы чиновников более серьезно отвечать за свои поступки. Власти увидели в этой инициативе попытку переворота", - передает Андре Баллен.

"За семь месяцев до президентских выборов судебная система увеличивает давление на оппозицию. Неоднократно задерживался и сам Навальный. (...) 41-летний оппозиционер всеми силами хочет участвовать в выборах, но его шансы минимальны", - констатирует издание.

"Оппозиционный лагерь не может прийти к единой позиции по поводу кандидата на выборах. Отпущенный на днях на свободу активист Сергей Удальцов не намерен поддерживать Навального" и потребовал от левых сил выдвинуть единого кандидата. "Трудно себе такое представить, хотя Миронов (лидер "Справедливой России". - Прим. ред.), известный фанат Путина, однажды и выставлял свою кандидатуру против него", но лишь затем, чтобы повысить его рейтинги, сообщает автор.

"Действующий президент может расслабиться и не волноваться до марта. Официально Путин не объявил о своей кандидатуре. (...) "Я подумаю", - заявил президент, и вскоре появились кадры его отдыха в Сибири, на которых он предстает с обнаженным торсом и с жирной щукой в руках. Они должны продемонстрировать, что президент находится в отличной физической форме. Тщательно отобранные фото демонстрируют силу и предназначены не только для заграницы, но и для внутреннего пользования". По мнению Баллена, их можно считать неофициальным стартом предвыборной кампании Владимира Путина.