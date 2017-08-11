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11 августа 2017 г.
11 августа 2017 г.

Фиона Гамильтон, Ричард Форд | The Times

Современное рабство "широко распространено" в Великобритании

"Количество приговоров за рабовладение и торговлю людьми резко уменьшилось в прошлом году, хотя, как стало известно вчера, по всей Великобритании рассеяны десятки тысяч жертв этих преступлений", - сообщают Фиона Гамильтон и Ричард Форд в британской газете The Times.

По данным министерства юстиции Великобритании, в 2015 году было 129 завершенных судебных процессов по обвинениям, связанным с рабством, а в 2016 году - 96. За два года было вынесено 86 приговоров за рабовладение, принуждение к труду и торговлю людьми.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что банды, занимающиеся торговлей людьми, есть в каждом крупном городе. Происходит сексуальная эксплуатация жертв и принуждение их к ручному труду на автомойках и фермах. Продают и детей в возрасте от 12 лет.

"Становится все больше шансов, что, занимаясь повседневными делами, вы можете встретить жертву эксплуатации", - сказал Уилл Керр, директор отдела NCA по делам социально уязвимых людей. По его словам, ранее считалось, что жертв торговли людьми - от 10 до 13 тыс. человек, но это число - только верхушка айсберга. Он призвал общественность замечать жертв и сообщать о них властям.

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Источник: The Times


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