11 августа 2017 г. Фиона Гамильтон, Ричард Форд | The Times Современное рабство "широко распространено" в Великобритании "Количество приговоров за рабовладение и торговлю людьми резко уменьшилось в прошлом году, хотя, как стало известно вчера, по всей Великобритании рассеяны десятки тысяч жертв этих преступлений", - сообщают Фиона Гамильтон и Ричард Форд в британской газете The Times. По данным министерства юстиции Великобритании, в 2015 году было 129 завершенных судебных процессов по обвинениям, связанным с рабством, а в 2016 году - 96. За два года было вынесено 86 приговоров за рабовладение, принуждение к труду и торговлю людьми. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что банды, занимающиеся торговлей людьми, есть в каждом крупном городе. Происходит сексуальная эксплуатация жертв и принуждение их к ручному труду на автомойках и фермах. Продают и детей в возрасте от 12 лет. "Становится все больше шансов, что, занимаясь повседневными делами, вы можете встретить жертву эксплуатации", - сказал Уилл Керр, директор отдела NCA по делам социально уязвимых людей. По его словам, ранее считалось, что жертв торговли людьми - от 10 до 13 тыс. человек, но это число - только верхушка айсберга. Он призвал общественность замечать жертв и сообщать о них властям. Также по теме: Современные рабы повсюду: на автомойках, заводах, фермах (The Times) Источник: The Times