11 августа 2017 г. Фиона Гамильтон | The Times Современные рабы повсюду: на автомойках, заводах, фермах "В четверг британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что в современной Великобритании существует параллельное общество, где жестокие банды сплошь и рядом эксплуатируют "невидимый поток социально незащищенных людей", обращаясь с ними, как с современными рабами", - пишет журналистка The Times Фиона Гамильтон. "Уилл Керр, директор отдела NCA по делам социально уязвимых людей, назвал гнусным тот факт, что эта практика процветает во многих районах Британии - страны, где рабство официально отменено более 200 лет назад", - говорится в статье. "По словам Керра, жертвы эксплуатации часто прячутся у всех на виду. Это могут быть обитатели соседнего дома, которых тайно продали в качестве прислуги, разговорчивые работницы маникюрного салона, мойщики машин из местного гаража. Он призвал граждан высматривать приметы современного рабства и сообщать о своих подозрениях в полицию", - пишет издание. Среди важных признаков - травмы и симптомы стресса, поношенная одежда или отсутствие носильного имущества, особенности поведения, когда человек опускает взгляд или неохотно разговаривает с незнакомыми людьми. "Мы наблюдаем, что банды превращают людей в товар, осознав, что на этом можно заработать гораздо больше, чем на наркотиках", - сказал Керр. Издание сообщает, что в ближайшие месяцы полиция вплотную займется такими практиками, как принуждение к проституции, рабский труд в рыболовецкой и рыбообрабатывающей промышленности, торговля детьми, принудительный труд в сельском хозяйстве, пищевой и прочей промышленности. "Принудительный труд на фермах каннабиса - проблема, исходящая от вьетнамских банд, которые эксплуатируют преимущественно вьетнамцев", - добавляет издание. Также по теме: Современное рабство "широко распространено" в Великобритании (The Times) Источник: The Times