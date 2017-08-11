Палестинская автономия: на смену затишью может прийти хаос

Король Иордании нанес визит главе Палестинской автономии (ПА) Махмуду Аббасу, чтобы вместе отпраздновать победу над Израилем на Храмовой горе в Иерусалиме. Многие наблюдатели считают, что этот успех для Аббаса может стать последним - соперники уже дышат ему в спину, пишет ближневосточный обозреватель Die Welt Гил Ярон.

"За 12 лет, прошедших после его победы на выборах, Аббас не смог предъявить большого количества успехов. На самом деле, его срок закончился в 2009 году, однако гражданская война с радикально-исламистским "Хамасом", который после победы на выборах взял под контроль сектор Газа, расколола народ, Аббас распустил парламент и правит посредством декретов", - напоминает автор публикации.

"Конфликт с "Хамасом" привел к тому, что лидер ПА ограничивает доступ собственного населения в регионе к электричеству, медицинским услугам. По Газе прокатилась волна увольнений, были сокращены зарплаты государственных служащих. На Западном берегу Аббас превратился в автократа, подвергающего гонениям членов "Хамаса", политических оппонентов и блогеров. Однако в отношении Израиля он придерживался принципа ненасильственного противостояния и переговоров", - передает Ярон, указывая на то, что в народе сотрудничество с израильскими спецслужбами вызывает негативную реакцию.

"Миротворческий процесс не двигается с мертвой точки, израильские поселения множатся, показатели экономики ПА падают, а вслед за ними - и популярность Аббаса", - говорится в статье.

Так было вплоть до последнего кризиса вокруг священной для мусульман мечети Аль-Акса. Палестинцев и иорданцев возмутил тот факт, что израильский премьер Нетаньяху усилил меры безопасности на Храмовой горе после убийства там двух израильских полицейских. "Аббас воспользовался возникшим кризисом для смены политического курса", - пишет автор. "Он занял позицию религиозного руководства и широких масс", - отмечает в беседе с изданием Халил Шикаки, авторитетный палестинский социолог.

"Неожиданно Аббас занял жесткую позицию и заговорил о народном протесте - массовых протестах, в ходе которых нередко дело доходит до жестоких столкновений", - отмечает журналист. Радикальная смена позиций Аббаса привела к успеху: "давление со стороны Иордании и опасность эскалации насилия вынудили Нетаньяху отменить новые меры".

По мнению автора, этот успех имеет горький привкус: "он добился его, используя те средства, которые он прежде отвергал. Кроме того, это может быть его последним успехом: лидеру ПА 82 года, он не отличается отменным здоровьем". Все задаются вопросом, что будет после его отставки или смерти, пишет Ярон.

"Согласно конституции, власть переходит в таком случае к спикеру парламента - до момента проведения выборов. Однако движение Аббаса "Фатх" не проголосует за подобное решение: спикер парламента Азиз Дуек - член "Хамаса". В течение многих лет Аббас препятствовал становлению в рядах своей партии потенциального преемника, опасаясь, что тот может стать опасным соперником", - говорится в статье.

В феврале этого года на должность зампредседателя партии был назначен Махмуд ал-Алоул. Однако ему не хватает известности и сторонников. "Неплохо с этим обстоят дела у Марвана Баргути. Будучи представителем более молодого поколения активистов "Фатх", он уже много лет лидирует в опросах. Свою карьеру он начинал террористом, но в 1990-е годы он трансформировался в сторонника мирного соглашения с Израилем. Однако с началом второй интифады в 2000 году он снова возглавил террористическую ячейку", - напоминает издание. Израильский суд приговорил его к пожизненному заключению, и из тюрьмы ему будет непросто занять место Аббаса.

"Кроме того, у него есть мощный конкурент: заклятый враг Махмуда Аббаса Мохаммед Дахлан. Бывший глава службы безопасности ПА попал в немилость Аббаса, проиграв войну "Хамасу" в Газе. "Находясь в ссылке в ОАЭ, он смог громко заявить о себе. При помощи денег от представителей ОАЭ он строит лагеря для палестинских беженцев. Его исключительные отношения с Египтом обеспечили ему роль посредника между Каиром и "Хамасом". Уже идет речь о сделке, суть которой в том, что Дахлан возьмет на себя руководство сектором Газа и положит конец оккупации региона - отличный старт, чтобы стать лидером всех палестинцев", - замечает издание.

Однако не стоит забывать и о старой гвардии, которая дергает за нужные ниточки в Рамаллахе. "Она попытается разделить власть между своими представителями или назначить компромиссного кандидата, которого они смогли бы контролировать", - пишет Гил Ярон.

По мнению экспертов, "без выборов и преемника в случае неожиданной отставки или ухода Аббаса ПА погрузится в войну диадохов, что станет благодатной почвой для различного рода радикальных группировок. После многолетнего затишья и небольшой победы на Храмовой горе Аббас под конец может серьезно навредить своему народу", резюмирует автор.