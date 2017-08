11 августа 2017 г. Дэн Ламот | The Washington Post Если Трамп захочет нанести ядерный удар по Северной Корее, у его военных советников будут связаны руки "Дуэль на угрозах между президентом Трампом и северокорейскими военными вызвала вопросы о том, какие в США существуют процедуры на случай запуска превентивной ядерной атаки. Ответ суров: если президент хочет нанести удар, у его военных советников нет других возможностей, кроме как выполнять приказ или уйти в отставку", - сообщает Дэн Ламот в The Washington Post. "Этот порядок существовал десятки лет, однако привлек к себе внимание после того, как во вторник Трамп предупредил, что новые угрозы со стороны Северной Кореи будут "встречены огнем и яростью и, говоря начистоту, силой, подобной которой мир раньше никогда не видел". Пхеньян в ответ сказал, что рассматривает возможность превентивного ракетного удара по Гуаму, и в четверг Трамп не остался в долгу: он отказался снять с повестки дня возможность американского превентивного удара и предположил, что его комментарии были недостаточно жесткими", - говорится в статье. "Я не говорю об этом, - сказал Трамп о возможности превентивного удара. - Посмотрим, что случится". "В заключении Научно-исследовательской службы Конгресса от декабря 2016 года говорится, что президент "не нуждается в согласии его военных советников или Конгресса США, чтобы отдать приказ о запуске ядерного оружия". Кроме того, в заключении говорится, что "ни военные, ни Конгресс не могут отменить этот приказ", - передает журналист. - Причина проста: система настроена таким образом, чтобы Соединенные Штаты могли нанести ядерный удар за считанные минуты. В случае ядерной атаки на США это позволило бы им почти мгновенно на нее ответить, поясняет Брюс Блэр, отставной офицер, специализировавшийся на наблюдении за ядерным оружием". Предположительно Трампу придется провести встречу с министром обороны Джеймсом Мэттисом, руководителем аппарата Белого дома Джоном Ф. Келли, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Ф. Данфордом и советником по национальной безопасности генералом Г.Р. Макмастером. Но если они попытаются предотвратить или замедлить выполнение президентского приказа, это будет "неизведанная территория", по словам Блэра. "Согласно действующему Закону о полномочиях в условиях военного времени от 1973 года, президенту также не нужно разрешение Конгресса на любые военные действия в течение 60 дней с момента начала войны. Два депутата, член Палаты представителей Тед Лье (демократ от Калифорнии) и сенатор Эдвард Дж. Марки (демократ от Массачусетса), попытались лишить президента возможности первым нанести ядерный удар до того, как Конгресс объявит войну, но их старания ни к чему не привели, и маловероятно, что приведут к чему-то, пока в обеих палатах Конгресса преобладают республиканцы", - заключает издание. Источник: The Washington Post