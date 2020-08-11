Подводное землетрясение России

"12 августа 2000 года затонула атомная подводная лодка "Курск". Некоторые из 118 моряков оставались живыми - но не были спасены вовремя. Сегодня некоторые считают катастрофу началом конца российской демократии", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Первый толчок был лишь слегка заметен, - повествует журналист Штефан Шолль. - Но спустя 2 минуты и 15 секунд в 11:28 последовал второй толчок, из-за которого содрогнулся корпус крейсера "Петр Великий" и отклонились показания сейсмографов на Аляске. И пока моряки на российских военных кораблях в районе учений гадали, что могло стать причиной толчков, прошедшие две минуты стали решающими для затонувшей атомной подводной лодки К-141 "Курск" и 118 членов ее экипажа".

"Люди в России и во всем мире, полные надежды, следили за происходящим в Баренцевом море. Ведь спасение людей с глубины 104 метров не должно было быть таким сложным! Но то, что увидела общественность в следующие недели после 12 августа 2000 года, было драмой, полной лжи, страхов и надежд, которой было суждено закончиться трагедией".

"Командование российского флота сообщило об исчезновении лодки лишь спустя 12 часов после двойного взрыва, общественность узнала об этом только через два дня: "Курск" затонул, сообщалось тогда, но с экипажем поддерживается радиосвязь. Затем представитель военного ведомства сказал, что связь с экипажем осуществляется через "перестук", - говорится в статье.

"(...) Вся Россия хотела знать, почему экипаж не мог выбраться самостоятельно, почему несколько попыток российских подводных аппаратов пристыковаться к люкам "Курска" оказались неудачными. И почему государственное руководство лишь спустя четыре дня приняло предложения о помощи со стороны Великобритании и Норвегии".

"(...)Некоторые распространяли слухи о том, что "Курск" потопила учебная торпеда собственного военного корабля. Ответственный адмирал Вячеслав Попов в свою очередь говорил о столкновении с иностранной подводной лодкой, либеральная "Независимая газета" позднее назвала "убийцей "Курска" британскую подводную лодку Splendid. Подводные лодки НАТО действительно кружили у Мурманска, под водой холодная война никогда не прекращалась. Только при столкновении с "Курском", водоизмещение которого в режиме погружения составляло 24 тыс. тонн, Splendid, с водоизмещением 4,9 тыс. тонн, едва ли осталась бы невредимой", - отмечает автор статьи.

"За 20 лет, прошедших после катастрофы, официальная российская версия значительно поменялась. Вместо радиосвязи речь давно идет о том, что российский морской штаб почти сразу заявил, что большинство моряков погибли уже в первые минуты после взрывов. Однако позднее водолазы обнаружили два письма офицеров, оба писали о 23 мужчинах, которые оставались в живых в девятом отсеке в носовой части лодки. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников написал 12 августа в 15:15, то есть почти спустя четыре часа после взрыва, записку о том, что шансов почти нет, "процентов 10-20". Но что они будут пытаться выйти. "Всем привет! Отчаиваться не надо".

"Мужчины были живы, они без конца посылали сигнал бедствия на поверхность, стуча инструментами по стальной лодке. Последние удары были зафиксированы 15 августа. Однако военный флот оказался не в состоянии спасти людей. Норвежцам, которых слишком поздно позвали на помощь и которые прибыли 20 августа, спустя сутки удалось открыть люк в девятый отсек. Он также был уже затоплен".

"Владимир Путин, который тогда находился в своей должности лишь восемь месяцев, вернулся из отпуска в Сочи через шесть дней после того, как затонула подлодка. Он говорил о непредвиденной ситуации. Такое случается, он не обвиняет адмиралов, флот делает все, чтобы спасти экипаж, но, к сожалению, в море шторм, говорил он. Казалось, и Путина репутация военного флота беспокоила больше, чем жизнь моряков", - указывает Шолль.

"С гибелью "Курска" началась ложь. После гибели "Курска" государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную системы, государство стало подминать под себя средства массовой информации, и весь процесс свертывания демократии в России начался именно с гибели "Курска", - заявил адвокат Борис Кузнецов, который представлял интересы семей погибших и позднее написал книгу о катастрофе".

"Московский военный эксперт Виктор Литовкин, наоборот, называет гибель "Курска" сигналом к прорыву: "Трагедия показала, в каком катастрофическом состоянии находился военно-морской флот. И тогда еще молодой глава государства Владимир Путин понял, что надо действовать быстро, чтобы его спасти". Только для Черноморского флота Путин, по его словам, построил два фрегата и шесть подводных лодок, а также модернизировал инфраструктуру и гарнизоны моряков. При Путине Россия, по словам Литовкина, снова стала военной сверхдержавой. (...) А офицеры-подводники, которым тогда зачастую приходилось месяцами ждать выплаты жалованья размером 60-160 евро в пересчете на европейскую валюту, сегодня в зависимости от звания зарабатывают от 1500 до 2500 евро", - передает издание.

"Впрочем, они по-прежнему рискуют своей жизнью, - отмечает автор статьи. - Год назад 14 российских подводников задохнулись во время пожара на глубоководной станции в Баренцевом море. Не считая "Курска", после распада Советского Союза российский подводный флот потерял как минимум 42 моряков, на подводных лодках НАТО за тот же промежуток времени погибло 14 человек".

"Почти через четыре недели после катастрофы Владимир Путин дал в Нью-Йорке интервью американскому телеведущему Ларри Кингу. На вопрос о том, что случилось с подводной лодкой "Курск", Путин ответил: "Она утонула". И несколько косо улыбнулся. Для президента "Курск", вероятно, стал прежде всего первым государственным скандалом, который он успешно преодолел", - заключает Frankfurter Rundschau.