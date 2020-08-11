Хирургические маски остаются самыми эффективными против Covid-19

"(...) По данным сравнительного исследования 14 типов масок, хирургические маски задерживают более 90% капелек слюны, распространяемых при разговоре. Наименее эффективны банданы и шарфы из флиса", - пишет швейцарская газета Le Temps

"Результаты такого эксперимента опубликованы 7 августа в журнале Science Advances. Исследователи из Американского университета Дьюка поместили нескольких участников в масках в темной комнате и заставили их разговаривать под лазерным лучом. Сцена была заснята. Количество микрокапель слюны и частиц, пересекающих луч, анализировалось с помощью компьютера", - говорится в статье.

"Неудивительно, что наиболее эффективными оказались маски, предназначенные для персонала больниц N95 (стандарт США, эквивалент FFP2 в Европе), по сравнению с человеком, говорящим без маски, они снижали проникновение частиц более чем на 99,9% ", - отмечет издание.

"Далее последовали трехслойные медицинские маски, которые уменьшали проникновение частиц более чем на 90%, и сразу за ними - маски из полипропилена и полипропиленового хлопка. Для самодельных масок из хлопка степень защиты от проникновения частиц составила от 70% до 90%, в зависимости от количества слоев и складок. Банданы уменьшали проникновение частиц на 50%", - говорится в публикации.

"Худшим из 14 протестированных масок оказался флисовый шарф, похожий на тот, которые используют бегуны: эта ткань фактически увеличивала количество распространяемых частиц, возможно, потому, что этот материал разделял большие капли слюны на более мелкие", - резюмирует Le Temps.