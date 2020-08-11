В Белоруссии улица сопротивляется, Лукашенко репрессирует

"(...) Пробуждение в понедельник утром стало трудным для десятков тысяч белорусов, митинговавших против Александра Лукашенко и за очень популярного кандидата от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую. Президент выставил напоказ средние результаты выборов за пять своих предыдущих президентских сроков - 80,2%. Признак того, что механизм фальсификаций отлажен хорошо, но еще не отличается особой гибкостью. Своей сопернице власти даровали лишь нереальные и жалкие 9,9%", - пишет специальный корреспондент Liberation в Минске Жюстина Сальвестрони.

"Город восстановил спокойствие после исторической бурной ночи, за которой могли последовать многие другие, поскольку Светлана Тихановская отказалась признавать поражение, заявив прессе, что на выборах победила она: "Я доверяю своим глазам. И я вижу, что большинство с нами". Во вторник в полдень должно было быть объявлено о всеобщей забастовке", - говорится в статье.

"(...) В штаб-квартире оппозиции с вечера воскресенья многие волонтеры внимательно следили за данными на своих телефонах. Они пытались собрать доказательства того, что их кандидат победил на выборах: "Мы создали приложение, в котором люди могли записывать свой голос, прикрепляя фотографию своего избирательного бюллетеня, - поясняет Владимир Сташкевич, наблюдатель от оппозиционной неправительственной организации "Честные люди". - Светлана Тихановская набрала 80% голосов". (...) "Согласно собранным нами данным, она получила в среднем в пять или семь раз больше голосов, чем было объявлено официально", - уточняет он.

"(...) Несмотря на страх из-за репрессий или потери работы, белорусы одну ночь наслаждались мобилизацией, от которой повеяло запахом победы. "Сегодня вечером я чувствую себя смелой, я впервые в жизни ощущаю себя свободной, - с восторгом говорит 24-летняя Виктория. - Как будто мы живем в условиях демократии. Какая это должна быть радость иметь возможность менять президента, перспективы каждые четыре или восемь лет. За всю свою жизнь я знала только режим Лукашенко". Она ушла из дома, готовая оказаться в тюрьме, с вещами в рюкзаке и запиской об отсутствии, оставленной работодателю", - пишет Libération.

"Даже Роман, высокий мускулистый парень лет сорока, предприниматель в сфере спорта, немного нервничает. Но он улыбается: "В воскресенье я проголосовал впервые в жизни!" По его мнению, это "первые свободные выборы в Белоруссии, потому что, даже если результат известен заранее, народ хотел хотя бы высказаться! Возникло совершенно новое ощущение, что голосование может оказаться полезным".

"Немного растерянная и беспорядочная толпа двигалась по мере распространения слухов - "Они стреляют по людям, здесь они построили баррикаду!" - и взрывов светошумовых гранат, ослеплявших и оглушавших манифестантов. Так произошло с 28-летним Дмитрием, он был совершенно ошеломлен, когда получил две резиновые пули в ногу. Пока он ждал скорую, его раны кровоточили. Он даже не думал о своем здоровье и говорил, что не чувствует боли. "Врачи на площади у стелы посоветовали мне бежать бегом", - рассказывает он. - Я не думал, что это будет так жестоко".

"(...) Сегодня изменений не будет, но, может быть, они наступят через месяц или год. Общество пробудилось ото сна, вот что важно, - считает 27-летняя сотрудница частного сектора Алеана. - Мне очень хотелось, чтобы победила Светлана Тихановская, но мы понимали, что такая борьба проиграна заранее. Я даже не пошла митинговать. Мне грустно, я разочарована, но я стараюсь сохранять оптимизм, со временем все изменится!"

Такое же безропотное разочарование испытывает 30-летний курьер Андрей, который до сих пор носит на запястье белый браслет, символ оппозиции: "Александр Лукашенко - диктатор, мы думали, что с ним легко будет справиться, но я не удивлен результатом. Белоруссия, наверное, не готова к смене режима, мы все еще застряли в Советском Союзе и с таким лидером как Лукашенко, который к тому же полностью потерял голову".

"Результаты голосования, по крайней мере, позволили привлечь внимание к ситуации в Белоруссии, где регулярно нарушаются права человека. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решительно осудила проведение выборов, написав в понедельник в Twitter: "Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах". Однако Пекин и Москва, от которых зависит находящаяся в жалком состоянии белорусская экономика, уже направили свои поздравления диктатору Лукашенко", - резюмирует Жюстина Сальвестрони.