Слабость трех знаковых фигур Белоруссии

"Женское трио возглавляло протест против президента Александра Лукашенко, многие годы занимающего свой пост. После выборов начались протесты. Но предводительницы едва ли заметны", - отмечает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

"В ночь на понедельник 37-летняя оппозиционная политик Светлана Тихановская вместе со своей страной переживала, пожалуй, самые интенсивные часы в современной истории Белоруссии. Сначала голосование на президентских выборах с огромными очередями перед избирательными участками как в самой стране, так и перед посольствами в разных городах мира от Лондона до Москвы. Затем абсурдно высокий результат действующего автократа Александра Лукашенко. Ее сторонников это побудило к массовым протестам, которые Тихановская на самом деле хотела предотвратить", - пишет издание.

"В Белоруссии некоторые, вероятно, рассчитывали на то, что Тихановская примет участие в массовых протестах в Минске или даже возглавит их. Но она этого не сделала. Вместо этого она обратилась с заявлением к полицейским и призвала отказаться от применения силы. По официальным данным, Тихановская получила 9,9% голосов. Лукашенко переизбран с 80,23% голосов. (...) Независимые опросы, проведенные после голосования у белорусских посольств за границей, показали явное большинство в поддержку Тихановской. (...) В середине дня в понедельник Тихановская после многочасового молчания объявила себя победительницей выборов и заявила о намерении встретиться с Лукашенко. Страну, по ее словам, она не покинет. "Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью", - сказала Тихановская. Убежденный женоненавистник Лукашенко с легкостью посмеется над этим предложением, в конце концов Тихановская и ее соратницы для него не больше чем "несчастные девчонки", - отмечает издание.

"Предложение Тихановской имело бы вес, если бы ее было стабильно видно на протестах ее сторонников - например, на одной из центральных площадей столицы. Но ничего подобного не произошло. И ей самой теперь не хватает одной соратницы, ведь Вероника, жена бежавшего в Россию кандидата в президенты Валерия Цепкало, которая входила в ее предвыборный штаб, вчера сама покинула страну".

"Знаковое трио из Тихановской, Цепкало и Колесниковой на данный момент распалось. Впрочем, менеджер предвыборной кампании арестованного кандидата Виктора Бабарико все еще поддерживает Тихановскую. (...) На пресс-конференции Тихановской она заявила о готовности к длительному протесту. Но как именно он должен теперь продолжаться? Конечно, протестный потенциал не исчез в одночасье. Но что именно намерена делать Тихановская? Призывать к всеобщей забастовке? Или к массовой демонстрации в Минске? Сама она не хочет выходить на улицу. "Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта", - сказала она".

"Уже запоздалая реакция Тихановской ясно показывает то, что одновременно было преимуществом и недостатком протестов в Белоруссии: в них не было центрального управления и системной организации. Поэтому действия государства в отношении оппозиционеров оказались успешнее - и, вероятно, останутся таковыми. За такое короткое время Тихановской вряд ли удастся структурировать протест так, чтобы удачно бросить вызов Лукашенко. Вероятно, демонстрации продолжатся, но власть автократа они не пошатнут", - заключает Die Welt.