Прибалтика закрывается

"Литва строит забор на границе с Белоруссией, а Латвия объявляет режим ЧС. В связи с мигрантами, которых переправляет сюда белорусский диктатор Лукашенко, Вильнюс и Рига надеются получить быструю помощь от ЕС", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"(...) Мигранты, которые в последние дни пытаются попасть из Белоруссии на территорию Литвы, ведут себя отчаянно. В субботу Литва закрыла проходящую преимущественно через леса границу со своим юго-восточным соседом после того, как с начала года более 4 тыс. мигрантов - большинство из которых иракцы - проникли в страну из Белоруссии. На видео, опубликованном на оппозиционном белорусском канале Nexta, видно, как находящиеся у границы мигранты сжигают свою одежду, чтобы хотя бы немного согреться у костра. В другом видео литовский пограничник указывает разгневанному мужчине: "Иди обратно!", на что мужчина в ответ спрашивает: "Куда обратно?". Минский правитель Александр Лукашенко и не думает возвращать людей, которых он намеренно отправил в соседнюю страну и которые прилетели в Белоруссию на самолетах", - говорится в статье.

"По мнению политолога, проживающей в столице Литвы Вильнюсе, диктатор в Минске рискует настроить против себя и белорусское население, поскольку в стране находятся тысячи мигрантов. Для нее очевидно, что Лукашенко использует мигрантов как оружие, чтобы отомстить, в частности, литовцам. "Литва - это двигатель сопротивления", - сказала она в разговоре с FAZ, имея в виду лидера оппозиции Светлану Тихановскую и многих других оппозиционных белорусов, которые после президентских выборов прошлого года живут в изгнании в Литве".

"Во вторник парламент Литвы подавляющим большинством голосов проголосовал за возведение пограничного забора длиной в несколько сотен километров. (...) Президент Литвы Гитанас Науседа сказал в интервью FAZ: "Лукашенко использует миграцию как гибридный инструмент против соседних государств и ЕС. Его риторика включает и другие угрозы, такие как контрабанда наркотиков и контрабанда ядерных отходов. Создание физического барьера на границе с Белоруссией - это, прежде всего, мера по защите нашей страны от этих угроз".

"Большинство из 1300 мигрантов, которым отказали в приеме за последние четыре дня, все еще находятся на границе, подозревает политолог из Вильнюса. Опасность заключается в том, что их недовольство будет расти, и они будут насильственно прорываться через границу группами. Существует также риск, что Лукашенко будет переправлять еще больше мигрантов", - пишет издание.

"Не только Литва, но и соседняя Латвия во вторник решила принять меры против нелегальной миграции. Поскольку с прошлой пятницы на белорусско-латвийской границе было задержано 283 мигранта, правительство Риги приняло решение о введении с этой среды режима чрезвычайной ситуации. Как сообщает латвийское издание балтийского новостного портала Delfi, армейские и полицейские подразделения должны будут оказать поддержку пограничникам. Аргументы представителей правительства Латвии те же, что и у их коллег в Литве. Минск ведет гибридную войну и использует для этого мигрантов, считает министр внутренних дел Мария Голубева. По ее мнению, силы безопасности должны иметь право оттеснять людей с помощью физической силы и "специальных средств".

"Политолог из Вильнюса надеется, что столкновения между литовскими и белорусскими солдатами все же не произойдет. "Мы не должны давать повода для провокаций", - говорит она, потому что: "Если прозвучит первый выстрел, мы не сможем доказать, что его произвели не наши солдаты".

"В литовском издании портала Delfi эксперт по безопасности утверждает, что литовцы должны избавиться от репутации "добрых, мягких и пушистых". По его словам, допуск в страну людей из культур с гораздо более высоким уровнем рождаемости может изменить демографическую ситуацию".

"В то время как представители правозащитных организаций напоминают, что литовцы тоже были кочевым народом, политолог из Вильнюса понимает оборонительную позицию. По ее словам, по своим масштабам иммиграция последних нескольких месяцев сопоставима с кризисом беженцев в Германии в 2015 году".

"В понедельник вечером министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал относительно ожиданий от ЕС: "Надо признать, что большая часть Брюсселя сегодня не борется с миграцией, а проводит время в отпуске". Президент Литвы Науседа, однако, высказался в интервью FAZ более примирительно: "Литва как никогда чувствует солидарность своих союзников в ЕС и НАТО". Тем не менее, очевидно, что прибалты надеются на скорейшую поддержку. (...) То, что время поджимает, показывают последние видеозаписи с белорусско-польской границы. Мигранты теперь пытаются попасть в Евросоюз и там", - пишет Frankfurter Allgemeine.