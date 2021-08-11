Месть Лукашенко: миграция как оружие? Первые последствия ощущаются и в Германии

"Пока ЕС в основном безуспешно противодействует белорусскому правителю Александру Лукашенко. Теперь он, очевидно, мстит - и использует людей как рычаг давления", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Появляется все больше признаков того, что Белоруссия оказывает давление прежде всего на Литву и Польшу, доставляя беженцев к границам этих стран. В результате проблемы на литовской и польской границах обостряются. Только в июле Литва зарегистрировала более 2 тыс. случаев незаконного пересечения границы из соседней страны", - передает издание.

"За последние три недели число мигрантов, пересекающих белорусскую границу, увеличилось до 200-300 человек в день. Недавно Литва приняла решение о том, что мигранты будут передаваться обратно на белорусские пограничные КПП. Такую практику начали на прошлой неделе - в ответ Лукашенко усилил охрану границ и объявил, что в Белоруссию никого пускать не будут. С тех пор ситуация в регионе значительно обострилась. Беженцы находятся на узкой полосе между Литвой и Белоруссией. Сообщалось, что белорусские погранвойска делали предупредительные выстрелы, чтобы не дать беженцам вернуться на белорусскую сторону", - говорится в статье.

"По мнению эксперта Анджея Пукшто из Института политологии при Университете Витовта Великого в Каунасе, Лукашенко таким образом отвечает на политику Литвы, которая однозначно решила поддержать белорусскую оппозицию. В Вильнюсе находится офис лидера оппозиции Светланы Тихановской, который служит дипломатическим представительством оппозиции", - отмечает FR.

"Для Литвы ситуация особенно сложна на тех участках границы с Белоруссией, где практически отсутствует инфраструктура безопасности. Протяженность границы составляет почти 700 километров, и местами она проходит через труднодоступные лесные массивы. Со времен СССР инвестиции в защиту границ практически не производились. "Не хватало денег, но и не было необходимости", - указал Михал Потоцкий, польский эксперт по Восточной Европе, который смог ознакомиться с ситуацией на месте".

"Эксперт по Белоруссии и главный редактор портала NaWschodzie Бартош Теславский в интервью новостному сайту Merkur.de отметил, что из-за густых лесных массивов ситуация с безопасностью на некоторых участках границы между Белоруссией и Польшей в основном такая же, что и на границе с Литвой. На сегодняшний день максимальное зарегистрированное число случаев незаконного пересечения границы - это 62 человека в день. Катажина Зданович, пресс-секретарь подразделения пограничной службы в Подляском воеводстве на востоке Польши, сообщила польским СМИ, что среди мигрантов было 50 иракцев. В группе также присутствовали 13 детей", - говорится в статье.

"По сообщению регионального телеканала TVP3 из Белостока, Зданович также отметила, что с января этого года в Подляшье незаконно пересекли границу 144 человека. За весь прошлый год это были всего 114 человек. По информации TVP3, в ближайшее время этому приграничному региону будет оказана дополнительная поддержка со стороны агентства ЕС по охране границ Frontex".

"Мацей Васик, заместитель главы министерства внутренних дел Польши, заявил СМИ: "В последние несколько дней мы наблюдаем повышенную активность на польско-белорусской границе; мы считаем это реакцией на поддержку нами белорусской бегуньи Кристины Тимановской", - передает издание.

"Последствия, очевидно, уже ощущаются и в Германии, - отмечает Frankfurter Rundschau. - 7 августа федеральный полицейский участок Пазевальк сообщил, что вблизи коммуны Лекниц, недалеко от польской границы, была задержана группа беженцев. "По их собственной информации, это были один сомалиец, три иракца и три иранца. У этих людей не было при себе личных документов и багажа. Первоначальное расследование показало, что эти люди незаконно въехали в Европейский Союз, прибыв из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении полицейского участка".