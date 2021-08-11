Бывшие белорусские силовики раскрывают преступления режима

"Инициатива BYPOL, представляющая собой сеть следователей в изгнании, была создана в октябре 2020 года для документирования нарушений режима Александра Лукашенко", - пишет журналистка Le Figaro Элен Бьенвеню.

"Год назад 36-летний Игорь Лобан даже представить себе не мог, что будет жить в Варшаве. В начале августа 2020 года мужчина все еще был следователем по особо важным делам в Белоруссии. (...) Его жизнь изменилась через несколько дней после того, как он решил уволиться из Следственного комитета. Тогда ему пришлось как можно быстрее покинуть Белоруссию с женой и двумя детьми по польской гуманитарной визе", - говорится в статье.

(...) "Мне никогда не нравился Александр Лукашенко, но в моей работе не было ничего политического", - подчеркивает Игорь Лобан, который до президентских выборов 2020 года не интересовался белорусской политикойэ "Более года назад я не занимался политикой, потому что это ничего бы не дало. В мае началась президентская кампания, и там все изменилось: я почувствовал, что могу что-то изменить", - признается мужчина.

(...) "В Варшаве бывший следователь стал одним из столпов инициативы BYPOL: сети "гражданских" следователей, созданной бывшими сотрудниками различных белорусских правоохранительных органов, которые отказались поддержать вспышку насилия и были вынуждены бежать из страны. Инициатива была официально запущена в октябре 2020 года во время визита Светланы Тихановской в Варшаву. Физический офис BYPOL находится в польской столице, но ее мозговой центр остался в Белоруссии. Благодаря многочисленным информаторам, которыми Игорь и его коллеги располагают в полиции, белорусском КГБ, армии, прокуратуре и судах, организация теперь известна широкой общественности страны. Ее цель? Задокументировать преступления режима Александра Лукашенко, чтобы добиться справедливости, когда в Белоруссии перестанет царить произвол, - указывает автор статьи. "Нам необходимо собрать доказательства, чтобы передать их в органы правосудия, чтобы те, кто пытали или убивали, могли быть осуждены. Мы открыты для любого сотрудничества, в том числе с Гаагой", - уточняет Игорь Лобан, желающий как можно скорее "вернуться домой", в свободную Белоруссию.

Газета отмечает, что BYPOL поддерживает каналы вTelegram, "на YouTube, где транслировалось много эксклюзивных видеороликов, а также тематических расследований, представленных бывшим старшим прокурором Генпрокуратуры Белоруссии Олегом Талерчиком".

Есть и сайт, получивший название "криминальная книга", который функционирует как витрина, документирующая десятки преступлений режима и подтверждающая доступные для поиска доказательства. "Предполагаемые преступники появляются только после свершившихся фактов. Сайт также позволяет выкладывать свидетельские показания о насилии, пытках, убийствах и других преступлениях, - пишет Le Figaro. "Мы воздерживаемся от публикации всей информации, которая к нам поступает, - предупреждает Юрий (имя изменено), еще один член BYPOL за пределами Белоруссии. "Мы анализируем поступающую к нам информацию и ищем другие источники, способные подтвердить то, что мы получили. На все это нужно время", - уточняет он. И настаивает на том, что в BYPOL нет иерархии. " У нас нет лидера: если бы он вдруг возник, организация не выжила бы", - подтверждает Игорь Лобан.

(...) "C осени на полную мощность заработала репрессивная машина Александра Лукашенко. Члены BYPOL должны проявлять особую осторожность, чтобы в сеть не были внедрены агенты и чтобы ее участники не попали в тюрьму или не были убиты. В связи с этим арест в мае журналиста Романа Протасевича путем угона самолета или подозрительная смерть белорусского диссидента Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве в начале августа 2021 года, поставили под сомнение безопасность белорусов за рубежом, даже среди тех, кто имеет статус беженца, - указывает журналистка. "Я не думаю, что белорусские власти могли бы достать меня в Польше, но если они будут сотрудничать с Россией, то нет ничего невозможного, потому, что у России гораздо больше шпионов, чем у Белоруссии", - признается Игорь Лобан, фигурирующий в составленном режимом Минска списке террористов вместе со Светланой Тихановской и несколькими десятками других оппозиционеров".

"(...) Несмотря на все угрозы, нависшие над BYPOL, Игорь Лобан рад, что вместе со своими коллегами смог предотвратить возможный теракт 25 марта, сфабрикованный властями для введения чрезвычайного положения: "Мы раскрыли план действий властей произвести взрывы, призывая население принять меры предосторожности". Еще одна маленькая гордость отступника восходит к январю прошлого года: "Мы обнародовали разговоры заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова о создании концлагеря, предназначенного для демонстрантов". При этом, естественно, Министерство внутренних дел отрицало подлинность записи", - говорится далее

Андрей Егоров, аналитик Центра европейской трансформации в Минске, приветствует инициативу BYPOL в плане документирования репрессий. "Это необходимо", - сказал он, напомнив, что "восстановительное правосудие - это сложный процесс, который также будет зависеть от сил, находящихся у власти".