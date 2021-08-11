Сбалансированная стратегия правительства Беннета в Израиле

"Коалиция, находящаяся у власти в Израиле с июня, очень разнородна, она остается уязвимой, но крепко держится. В начале августа ей даже удалось утвердить бюджет", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Клотильда Мраффко.

(...) "Прошло три года с тех пор, как Израиль никак не мог согласовать бюджет из-за глубокого политического кризиса. В ноябре 2018 года светский ультранационалист Авигдор Либерман покинул коалицию, сбив с ног правительство Нетаньяху. За более чем два года четыре раза проводились выборы, но стране никак не удавалось перевернуть страницу Нетаньяху, который в течение 15 лет находился на посту премьер-министра, и которого обожают его сторонники и поносят многие избиратели", - указывает автор статьи.

Сейчас "в каком-то смысле существует некоторая нормальность: есть бюджет, выходные проходят без кризиса... Это благо. Вы включаете телевизор и больше не боитесь того, что вы там обнаружите", - отмечает Исраэль Вайсмель-Мэнор, профессор Школы политических наук Университета Хайфы. Теоретически это правительство должно быть дисфункциональным образованием и рухнуть. Но благодаря двум элементам, его скорее можно считать успешным. Во-первых, все власть имущие опасаются возвращения Биньямина Нетаньяху. Во-вторых, пока Нетаньяху возглавляет партию "Ликуд", нет никаких шансов на то, что правые создадут правительство: экс-премьер-министр является персоной нон грата в глазах слишком многих людей".

"Компромисс, найденный во избежание пятых выборов, привел к любопытному объединению: у нынешнего премьер-министра Нафтали Беннета из крайне правой партии "Ямина" в парламенте всего 7 депутатов. В 2023 году он должен уступить место своему партнеру, центристу Яиру Лапиду, у которого в Кнессете 17 депутатов из партии "Еш Атид". По мнению Гидеона Рахата, исследователя из израильского Института демократии, эта команда вдохновляется тандемом, созданным на короткое время в 2020 году Нетаньяху с министром обороны Бенни Ганцем, что подтверждает скрытую "смену режима" в Израиле: теперь у него две головы, и это интересный сдвиг".

(...) "Первым большим испытанием для коалиции Беннета-Лапида является управление четвертой волной Covid-19, которая в настоящее время поражает страну, несмотря на очень эффективную кампанию вакцинации. На данный момент правительство решило восстановить некоторые ограничения, всячески упрашивая израильтян пройти вакцинацию. В начале августа была учреждена третья бустерная доза для лиц старше 60 лет", - пишет Le Monde.

"Тандем хорошо функционирует и во внешней политике: у власти стоит центрист Яир Лапид, который в глазах всего мира выглядит менее экстремистским, чем его премьер-министр. Биньямину Нетаньяху, движимому своей близостью к Дональду Трампу, не удалось заручиться благосклонностью администрации Байдена. Нафтали Беннет надеется этого добиться во время своей первой поездки в Вашингтон в конце месяца", - комментирует журналистка.

"В плане международных отношений это правительство использует более тонкие форматы, но пока его реакция на инциденты, относящиеся к общественной безопасности, была жестче, чем у правительства Нетаньяху. Так, они нанесли удар в ответ на запуск из сектора Газа зажигательных шаров. А когда из Ливана были запущены ракеты, они ответили в очень опасной манере", - анализирует Рахат.

(...) "Зато настоящая перемена произошла в отношении палестинских граждан Израиля. С помощью четырех арабских депутатов, судьба которых находится в их руках, новое правительство выделило около 30 млрд шекелей (7,8 млрд евро) для этих израильтян, являющихся потомками палестинцев, которые остались на своей земле при создании государства Израиль в 1948 году - эта сумма вдвое превышает сумму из плана, запущенного Нетаньяху в 2015 году. Газеты сообщили, что лидер исламистской партии РААМ Мансур Аббас, не входящий в состав правительства, находился в смежной с залом заседаний комнате, чтобы контролировать обсуждение бюджета", - передает автор публикации.

"Нафтали Беннет в 2013 году хвастался, что он "убил много арабов", теперь он "сдержит свои обещания, данные Мансуру Аббасу. Он вложит капитал в инфраструктуру арабских районов Израиля, а также проследит за соблюдением равноправия между арабскими гражданами Израиля и их собратьями-евреями. Для Беннета это способ отделить палестинских граждан Израиля от палестинцев. И сказать: "Вы наши палестинцы, наши граждане, и мы позаботимся о вас, но не вмешивайтесь в то, что происходит на территориях", - считает Исраэль Вайсмель-Мэнор

"Разнородный характер коалиции показывает, что вполне возможно преодолеть те разногласия в израильском обществе, которые в последние годы казались неразрешимыми. Ранее Яир Лапид и Нафтали Беннет правили вместе: в 2013 году они были соответственно министрами финансов и экономики в правительстве Нетаньяху. Между тем, формат, найденный новой коалицией, на данный момент больше похож на заплатку "анти-Биби", нежели на спайку", - резюмирует Клотильда Мраффко.