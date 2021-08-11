Как на самом деле обстоят дела с потреблением алкоголя в Китае и России?

Русские всегда пьют, а китайцы не переносят алкоголь? Корреспонденты швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen развенчивают мифы.

"Начнем с Китая: в Азии действительно есть люди, у которых отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь. В результате они краснеют и быстро пьянеют. Но наш корреспондент по Северо-Восточной Азии Мартин Альдрованди отмечает, что это не всегда так: "Есть много китайцев, у которых нет такой проблемы, и я должен честно признать, что многие мои китайские знакомые, будь то мужчины или женщины, могли бы меня перепить", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании.

"При этом в Шанхае или в Пекине действительно часто можно увидеть людей, сидящих на шезлонгах на обочине дороги и пьющих пиво с коллегами, поясняет Альдрованди. Несмотря на то, что некоторые китайцы не переносят алкоголь, рынок спиртного здесь огромен".

"Согласно клише, русские постоянно тянутся к водке. Но это совсем не так, говорит корреспондент SRF в России Давид Науэр. Образ жизни и, соответственно, потребление алкоголя в России за прошедшее время полностью изменились. По мнению Науэра, это, вероятно, также связано с тем, что сегодня россияне испытывают меньше отчаяния, чем после распада Советского Союза", - говорится в публикации.

"Сегодня россияне в большей степени трудятся на постоянном месте работы, и они должны быть в форме на следующий день", - рассуждает Давид Науэр. Более здоровый образ жизни, по его словам, заметен и в интервью. "В прошлом, - говорит он, - часто устраивались вечеринки с выпивкой, например, в крупных компаниях или учреждениях. Сегодня большинство из них уже не могут позволить себе такие "попойки" по соображениям имиджа".

"Впрочем, тенденция отказа от алкоголя, вызывающего зависимость, заметна и в Китае. "Это связано с антикоррупционной кампанией", - объясняет Альдрованди. Например, раньше вечеринки с алкоголем, включающие посещение борделей, были обычным делом после подписания контрактов. Сегодня, по словам корреспондента по Северо-Восточной Азии, такого уже нет.

"Изменение образа жизни наблюдается и в России: "Когда около десяти лет назад я выходил на пробежку в Москве, в парке сидело много мужчин с пивом, которые смотрели на меня, как на сумасшедшего, - поделился Давид Науэр. - Сегодня в парке запрещено пить пиво, и там много тех, кто занимается бегом", - передает SRF.