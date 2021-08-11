"Спутнику V" исполняется год - но многие вопросы остаются без ответов

"С помощью "Спутника V" Россия хотела выиграть гонку за первую в мире вакцину. Сомнительный прорыв сопровождался масштабным недоверием, которое не рассеялось и по сей день", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"(...) Ровно год назад (11 августа) глава государства Владимир Путин лично объявил о том, что впервые в мире была одобрена вакцина против коронавируса. Однако исследователи не предоставили никаких научных доказательств эффективности вакцины, которая была разработана в рекордно короткие сроки. Многие вопросы все еще остаются без ответа", - отмечает издание.

"Довольно много людей в России почувствовали себя подопытными кроликами, потому что важная 3-я фаза испытаний с участием нескольких десятков тысяч добровольцев началась лишь параллельно с регистрацией вакцины. По мнению экспертов, эта стадия испытаний является единственным способом выяснить, действительно ли вакцина работает надежно и безопасна. Поэтому спешка Москвы вызвала международную критику со стороны ученых. Однако Россия хотела выиграть гонку за вакцину", - говорится в статье.

"В последние несколько месяцев не проходило и недели без того, чтобы государственный фонд прямых инвестиций РФПИ, ликуя, не объявил о каком-нибудь успехе. В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах, заявил фонд, занимающийся продвижением вакцины за рубежом".

"После первоначального скептицизма научное сообщество дало и положительные отзывы о вакцине. По данным известного британского медицинского журнала Lancet, эффективность и безопасность "Спутника V" составляет 91,6%. Это ставит российскую вакцину в одну категорию по эффективности с западными препаратами от Pfizer/Biontech и Moderna (...). Некоторые ученые, впрочем, выразили критику и сомнения по поводу данных, проанализированных в публикации Lancet".

"Россия хочет закрепиться на прибыльном рынке ЕС. Но произойдет ли это, на данный момент неизвестно. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает вакцину уже с начала марта.(...) "Пока что производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства ее безопасности", - заявила несколько дней назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Это, по ее словам, вызывает вопросы", - передает издание.

"Впрочем, есть также подозрение, что регистрация вакцины в ЕС затягивается по политическим причинам, а не только из-за отсутствия данных. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в конце мая уже призывал в интервью изданию Bild am Sonntag ускорить процедуру регистрации "Спутника V". "Не должно быть никаких проволочек по чисто идеологическим причинам", - заявил политик из партии ХСС".

"Заявка на регистрацию вакцины в Швейцарии пока не подавалась. Федеральное ведомство здравоохранения не хочет комментировать, ведутся ли по этому вопросу переговоры с Россией", - отмечает Tages-Anzeiger.

"Россия постоянно предостерегает от политизации вопроса о регистрации вакцины. Однако сама Москва не регистрирует в собственной стране иностранные препараты", - указывает издание.

"Москва чаще всего проявляет мало интереса к прозрачности, когда речь идет о продвижении "Спутника V" за рубежом. Весной независимые российские СМИ подсчитали, что на самом деле в другие страны была доставлена лишь малая часть обещанных доз. (...) Но и в самой гигантской стране кампания по вакцинации засторопилась. Так, сообщалось, что в некоторых регионах людям приходится ждать вакцинации неделями. При этом москвичи с самого начала массовой вакцинации в декабре могли делать прививки даже в торговых центрах".

"Однако особого энтузиазма среди них не наблюдалось. Политики лишь нехотя поддерживали кампанию по вакцинации. (...) Пиар-провалом стал и совет воздерживаться от алкоголя в течение 52 дней после прививки. Несколько дней жаркие споры велись только об этом", - пишет Tages-Anzeiger.