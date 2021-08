11 августа 2021 г. Оливер Муди | The Times Британца, обвиняемого в шпионаже в пользу России, арестовали в Германии "Сотрудник посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в получении взятки наличными для передачи секретных документов российской разведывательной службе", - передает The Times. "(...) В отношении 57-летнего мужчины, которого назвали только как Дэвид С., имеются "серьезные подозрения" в том, что он работал на русских, по крайней мере, с ноября прошлого года, - сообщается в публикации. - Подозреваемый, который, по всей видимости, был подрядчиком, а не штатным дипломатом, был задержан вчера федеральным полицейским управлением Германии в Потсдаме, городе на западной окраине Берлина (...)". "Его квартира и его рабочее место - предположительно посольство Великобритании в центре Берлина - также подверглись обыску. Неясны характер его работы, содержание документов, утечка которых предположительно произошла через него, и масштабы его предполагаемой деятельности в интересах Кремля. Подозреваемый был обвинен по законам Германии в "деятельности в качестве агента иностранной секретной службы". Пока нет никаких указаний на то, что ему грозит судебное преследование в Великобритании", - сообщает издание. (...) "Его арест стал результатом совместного расследования, проведенного антитеррористическим командованием Скотланд-Ярда и властями Германии. Известно, что британские детективы ездили в Берлин для участия в опросах", - передает издание. (...) "Немецкий чиновник сообщил, что подозреваемый явится сегодня днем в Федеральный суд в Карлсруэ, где судья решит, оставить ли его "под стражей на время следствия" или он сможет вернуться домой до тех пор, пока не будет назначена дата суда. Немецкий чиновник сообщил The Times, что предполагается, что подозреваемый предстанет перед судом в Германии и не будет экстрадирован в Великобританию. Предполагаемое преступление было охарактеризовано "не как дело века, согласно тому, что нам известно на данный момент. Посольство России в Берлине заявило, что не получало никакой официальной информации от немецких чиновников об аресте", - говорится в статье. (...) Источник: The Times