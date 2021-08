11 августа 2021 г. Айана Ишмаэль | The Wall Street Journal Смайлики-эмодзи означают разные вещи для разных поколений "Смайлик - это не всегда просто смайлик. За улыбкой желтого эмодзи с широко распахнутыми глазами скрывается межпоколенческое минное поле", - пишет The Wall Street Journal. "Для большинства тех, кому за 30, вездесущие смайлики означают все - счастье, хорошую работу или любые положительные эмоции. Но многим подросткам и тем, кому чуть за 20, появляющийся в тексте или электронном письме смайлик может казаться признаком снисходительности или пассивной агрессии", - говорится в статье. "21-летняя Хафизат Биши начала стажировку в бруклинской цифровой медиа-фирме и была ошеломлена, когда коллеги приветствовали ее яркой улыбающейся мордочкой. Биши этот прием показался не теплым, а снисходительным. Она считает, что это изображение отражает своего рода косую улыбку, а не искреннюю. "Я должна была помнить, что они старше, потому что я использую этот смайлик саркастически (...)", - говорит Биши о своих новых сотрудниках. (...) "Коммуникационная путаница не ограничивается эмодзи с улыбкой: люди разного возраста придают разное значение множеству маленьких рисунков, которые заменяют слова во многих текстах и электронных письмах. Более активное использования эмодзи на работе, например, между удаленными командами во время пандемии, спровоцировало больше недоразумений, чем когда-либо, указывает Эрика Дхаван, автор книги "Цифровой невербальный язык: как построить доверие и связь независимо от расстояния". По ее словам, люди старше 30 обычно используют смайлики, чтобы передать то, что они всегда делали, в то время как более молодые "цифровые аборигены" могут приписывать им саркастический смысл или использовать их как сокращение для совершенно другой мысли", - отмечает издание. "Для многих взрослых череп и скрещенные кости означают смерть или опасность. А многие молодые люди говорят, что для них это означает чрезвычайно сильный смех: "Мне так смешно, что я умираю", - пишет газета. "После окончания Мичиганского университета в 2020 году 21-летний Ранганат Катавате много времени проводил в переписке со своей мамой и младшим братом. По его словам, по мере того, как их пандемические текстовые цепочки становились более активными, вскоре стало очевидно и непонимание. "Почему ты отправил смайлик с короной, когда твой брат прислал результаты теста?" - потребовала ответа его мама, представительница поколения X. Он объяснил, что, поскольку корона означает короля, что положительно, следовательно, этот смайл означает, что его брат делает успехи". (...) "По словам 19-летней Рэйчел Элизы, она тратит много времени, объясняя своим родителям, почему их выбор смайликов кажется ей комически нелепым. Возьмите расстроенный смайлик с нахмуренным выражением. Онлайн-словари определяют его как "разочарованный", и, по ее словам, именно в этом значении его использует ее отец. Но для поколения Z он более сексуален. Это почти как болезненный вздох, потому что кто-то так привлекателен". (...) "18-летняя Хейли Франциско рассказывает, что во время ее второго сезона в команде чирлидеров в Школе Истлейк в Саммамише, штат Вашингтон, ей и другим членам команды их тренер Сара Андерсон всегда присылала тексты с жизнерадостным смайликом в конце сообщения. "Только когда вся команда собралась вместе на баскетбольном матче, кто-то сказал ей, что этот смайлик кажется признаком пассивной агрессии, - рассказывает Франциско. - Тренер Андерсон была шокирована". (...) "19-летний Сион Рамирес, который работает на станции скорой помощи недалеко от Лос-Анджелеса, принял решение использовать смайлики вне контекста. "Я чувствую, что появляется больше творчества и разговор идет лучше, когда вы используете смайлики не так как они должны были бы использоваться", - сказал он. Он категорически против использования обычного смеющегося смайла - лица, смеющегося так сильно, что из его глаз текут слезы - который, по его словам, регулярно отправляют его старшие коллеги. (...) На самом деле, говорит Рамирес, этот смайл ему так не нравится, что он назначил его символом того, что его нужно спасать. "Я сказал своей лучшей подруге, что если я когда-нибудь пришлю ей этот смеющийся смайлик, она должна знать, что мне нужна помощь, - сказал он. - Звони в 911. Я в опасности". 31-летняя Чарли Нельсон Кивер из Сан-Франциско обратилась к своей подруге из поколения Z и была сбита с толку тем, какие оттенки смысла это поколение вкладывает в некоторые смайлы. Ковбой, ухмыляющийся смайлик в шляпе, может обозначать особую разновидность причудливого, смешливого счастья. Но для многих представителей поколения Z этот смайл означает, что отправитель делает хорошую мину при плохой игре, улыбаясь внешне, но умирая внутри, говорится в статье. (...) Кивер считает, что должна держать руку на пульсе того, как люди общаются в интернете, потому что она тоже выросла в эпоху интернета. "Ничто не заставляет тебя чувствовать себя старой больше, чем гуглить, что означает эмодзи", - признается она. Источник: The Wall Street Journal