Обнаружено секретное удостоверение сотрудника "Штази" Путина

"Бывший офицер КГБ и сегодняшний шеф Кремля Владимир Путин до падения Берлинской стены был также сотрудником печально известного Министерства госбезопасности ГДР", - сообщает немецкий таблоид Bild.

Удостоверение Министерства госбезопасности, обнаруженное в архиве бывшего районного управления "Штази" в Дрездене, "выдано майору Владимиру Путину (ему тогда было 33 года) 31 декабря 1985 года. На удостоверении стоит его подпись и печати о продлении каждые три месяца до конца 1989 года", указывает автор статьи Юрген Хельфрихт.

"До настоящего времени было совершенно неизвестно, что Путин, работавший в Дрездене до 1990 года в качестве агента КГБ, также имел удостоверение "Штази". Ведь в единственном документе (...), подтверждающем выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений, Путин вообще не указан", - говорит руководитель дрезденского архива "Штази" Конрад Фельбер.

"Благодаря удостоверению "Штази" он мог без проблем посещать подразделения "Штази", - подчеркивает Фельбер. - Оно определенно помогало ему и в вербовке агентов. Так ему не приходилось разглашать, что он работает на КГБ".

"Неясным остается, почему прежде, чем вернуться в Москву в начале 1990 года, Путин сдал свое удостоверение вместо того, чтобы его уничтожить", - отмечает издание.