"Желтые жилеты": можно ли действительно говорить о манипулировании в социальных сетях?

"Французское правительство начало расследование активности подозрительных аккаунтов в социальных сетях. Однако вопрос о манипулировании далек от разрешения", - пишет журналистка Le Figaro Элиза Браун.

Происходило или нет манипулирование общественным мнением французов с помощью фальшивых аккаунтов в Facebook и Twitter? Вопрос этот с самого начала движения "желтых жилетов" терзает всех знатоков соцсетей, а с недавних пор - и власти, указывает автор статьи. Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) начал расследование, основанное на подозрениях в иностранном вмешательстве в интернете. Этот орган, находящийся в подчинении премьер-министра, координирует многие французские разведслужбы, такие как Главное управление внутренней безопасности МВД (DGSI контрразведка Франции - Прим. ред.)

В частности, власти, судя по всему, констатировали присутствие "аккаунтов, открытых две недели назад и отправляющих по сотне сообщений в день", по данным газеты Le Monde.

"Еще до объявления о расследовании, проводимом Генеральным секретариатом по обороне и национальной безопасности, многие СМИ выразили свою озабоченность иностранным вмешательством. Главным образом, англоязычные, такие как американское агентство Bloomberg или британская ежедневная газета The Times, которая получила доступ к исследованию компании по кибербезопасности под названием New Knowledge. Та утверждает, что 2 тыс. аккаунтов в Twitter российского происхождения сыграли роль особо активного центра коммуникации с целью усиления движения желтых жилетов путем публикации 20 тыс. сообщений. На данный момент к этому исследованию следует отнестись с предосторожностью. Его методология неизвестна, и, кроме того, компания имеет коммерческую заинтересованность в том, чтобы выставить себя в выгодном свете: она продает услуги по борьбе против дезинформации", - отмечает автор статьи.

В более широком плане сообщество наблюдателей OSINT (Open Source Intelligence, объединяющее любителей и знатоков интернета) также отметило подозрительную активность в соцсетях, говорится в статье.

Так, воинствующий аккаунт в Twitter "TeamMacronPR" утверждал, что название домена сайта giletsjaunes.com было куплено в мае 2017 года в США, обвиняя даже Стива Бэннона, бывшего советника Дональда Трампа, в том, что он стоял за этой инициативой, передает журналистка. Владелец адреса до сих пор остается неизвестен, но, похоже, это француз - это удалось выяснить изданию Libération.

"Само поддерживание гипотезы об иностранной пропаганде не является нейтральным: утверждение, что желтыми жилетами кто-то манипулирует, приводит к снятию части ответственности за выдвигаемые ими требования", - считает Браун.

"Российские тролли обожают действовать за спиной легитимных движений, таких как #BlackLivesMatter (американское антирасистское движение), - пишет Алекс Стамос, бывший директор по информационной безопасности Facebook. - Что не подрывает обоснованности их борьбы".

"К тому же, следует отметить, что не так просто четко указать на правительство, стоящее за активностью аккаунтов в соцсетях. Например, пользователь интернета, который совершает свои действия из России, не обязательно является лицом, связанным с российскими властями", - комментирует журналистка.

"Столь же сложно установить причинную связь между намерением осуществить манипулирование и конкретным действием, в чем признается даже правительство", - говорится в статье.

"Измерить эффективность манипулирования информацией почти невозможно, так как связь между распространяемым сообщением и поступками заключает в себе множество факторов", - так утверждают авторы доклада IRSEM (Институт стратегических исследований Военной Школы, находящийся в подчинении министерства обороны) и CAPS (Центр анализа, прогнозирования и стратегии) по дезинформации, появившегося в сентябре. "Эффект подобного манипулирования не в том, чтобы изменить общественное мнение, а в том, чтобы посеять сомнение и беспорядок, а порой и поощрить переход к действиям", - отмечается в исследовании.

Тем не менее, вокруг желтых жилетов имеет место активность по оказанию влияния в Facebook. Но не обязательно с той стороны, с которой обычно ожидают, говорится в статье. "Стремление к манипулированию существует. И понятно, что мишенью является иностранная общественность", - поясняет специалист по информационной войне Стефани Лами.

Вследствие этого большая часть зафиксированных операций по манипулированию вокруг движения "желтых жилетов" ведется на английском языке, указывает автор статьи.