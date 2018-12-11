blacksitesturkey: в турецком архипелаге пыток

"Толга еще молод, в расцвете лет. Ему не больше сорока. Но его рука дрожит и у него потухший взгляд, порой он с трудом сдерживает слезы. Его похитили, бросили в заключение и пытали в Турции в секретной тюрьме, в "черном месте", в течение нескольких месяцев. Впервые он свидетельствует об этом для Le Monde и восьми других изданий, объединившихся в операции под хэштегом #blacksitesturkey, координируемой сайтом расследований Correctiv", - пишет Le Monde.

Толга - не нестоящее имя, он отказывается публично называть его - по его словам, из страха. Несколько недель назад он получил статус беженца в одной восточноевропейской стране, которую он также предпочитает не называть, - говорится в статье.

"Всего правозащитными организациями Amnesty International и Human Rights Watch было зафиксировано примерно двадцать похищений людей в Турции. По другим источникам, их намного больше. Каждый раз один и тот же метод: грубое похищение, которое осуществляют четыре или пять человек в гражданской одежде, транспортировка, затем изоляция и допрос несколькими группами истязателей в тюрьмах, не отмеченных ни на одной карте. По многим совпадающим признакам, люди, истязатели и учреждения принадлежат главной турецкой спецслужбе MIT", - указывает автор публикации Николя Бурсье.

"Толга, как и другие, является членом исламского сообщества Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, который в 1999 году уехал в США. Когда-то он был столь же влиятельным, сколь и невидимым соратником Реджепа Тайипа Эрдогана, а затем стал вызывать у него особую ненависть, и и его обвиняют в подготовке провалившейся попытки государственного переворота в 2016 году", - сообщает автор публикации.

"Власть считает нас террористами, - говорит бывший заключенный. - Это абсурдно".

Он вступил в это религиозное движение 25 лет назад. Толга, преподаватель права в гюлленистском университете Анкары, а также частнопрактикующий адвокат, говорит, что прежде его никогда не арестовывали. 9 мая 2017 года после обеда Толга отвел дочь в школу. Припарковал машину и направился в банк, чтобы снять деньги с кредитной карты для отца. В момент, когда он положил деньги в карман, внезапно из двух машин выскочили несколько мужчин. Он заметил лицо лишь одного из них, другие схватили его сзади. Толга окружили и посадили в автомобиль. "Это длилось не больше четырех-пяти секунд", - говорит он.

В машине на него посыпался непрекращающийся град ударов. Он пытался сопротивляться. Его прижали к полу машины и завязали глаза. Затем его вытащили из машины и привели в какой-то барак, похожий на ангар. На входе раздели, и затем, по его словам, одели в "нечто вроде пижамы". Помимо повязки, на голову ему накинули тканый мешок, в котором было трудно дышать. "Все было сделано для того, чтобы мы никогда не видел лиц своих мучителей, они позаботились даже о том, чтобы я не видел их теней и не смог разгадать, какого они роста", - говорит Толга.

Затем он оказался "в одиночной камере, площадью примерно метр на полтора. Стены и потолок обиты тканью. Кровати нет, грязно. Свет включен. Он будет гореть круглые сутки. Семь дней в неделю. Приказы отдаются через громкоговоритель, прикрепленный к одной из стен. Микрофон расположен там же", - передает автор публикации.

"Первый день, первые пытки. Его выводят из камеры. Снова десять шагов, и он оказывается в более темной и душной комнате. Его раздевают. Толга быстро понял, что это помещение предназначено для пыток. Расположенное рядом другое помещение, более светлое, служило для допросов", - продолжает автор.

"Снова удары ногой и кулаком. К ним добавляются разряды электрического тока", рассказывает Толга. Первый дум ему разрешили принять через десять дней.

Каждое утро - кусок хлеба "размером с мобильный телефон", с небольшим кусочком сыра и иногда ломтиком помидора. Вечером суп с рисом и хлебом. "Меня уже тошнило от риса, но я ел, чтобы продержаться. Каждый день я худел на глазах", - рассказывает Толга.

Часто надзиратели надевали на него наушники с оглушительной музыкой. В течение нескольких часов снова и снова во весь голос звучали такие националистические песни, как Ölürüm Türkiyem ("Я умираю за тебя, моя Турция") или Asin su köpekleri ("Повесь этих псов"), подразумевалось этих предателей, в данном случае гюлленистов). 15 июля, в день годовщины неудавшегося путча, эта звуковая обработка длилась в течение суток. "Они делали это не для удовольствия, а чтобы поиздеваться", - утверждает Толга.

"Голод, жажда, одиночество, тишина, унижения и жестокости: дробильная машина работала исправно. Он рассказывает, с какой почти клинической точностью велись протоколы в этом турецком "архипелаге" пыток. До такой степени, что возникает вопрос, а не прошли ли эти служащие, проводившие пытки, специальное обучение. "Ни тени сомнения, это профессионалы", - говорит он. - Профессионалы, работающие в подразделении, связанном с государством".

"На каждом сеансе истязатели вырывали из него имена, показывали ему фотографии членов движения, которые он должен был просмотреть на противоположной стене. "Они беспрестанно повторяли, что действуют от имени государства и у них есть все полномочия", - говорит Толга.

Он добавляет: "Через несколько недель я понял, что они искали анонимных свидетелей для своего процесса. Им надо было сфабриковать столько доказательств, найти столько обвиняемых, но на них у них ничего не было". Одной из особенностей турецкой судебной системы является то, что обвинение может опираться на анонимных свидетелей, спрятанных за ширмой, поясняет автор статьи.

Али, бывший бухгалтер лет сорока, похищенный четырьмя-пятью мужчинами в июне 2017 года, рассказывает примерно то же самое, говорится в статье.

"В день освобождения Толга группа людей снова затолкала его в фургончик, похожий на тот, на котором его похитили. "Я сделал вид, что дремлю, в надежде, что они допустят какую-то ошибку." В какой-то момент пути один из мужчин дал ему бутылку с водой. Опустив глаза, Толга увидел руку своего похитителя, голую руку, без перчатки. Он отпил немного воды и притворился, что хочет сохранить бутылку", - описывает журналист.

"Машина остановилась на маленькой площадке, расположенной неподалеку от столицы. Его высадили. Толга оказался один. Он снял свою повязку. Свежий ветер развевал его отросшие волосы. В руке у него была бутылка с отпечатками пальцев одного из его похитителей. Прежде, чем покинуть Турцию, он положит ее в надежное место", - указывает автор статьи. Сегодня он верит: "Эта бутылка воды когда-нибудь пригодится на судебном процессе ".