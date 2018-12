11 декабря 2018 г. Мэттью Розенберг | The New York Times Россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в попытке оказывать влиять на американских консерваторов, признает себя виновной Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в проведении секретной кампании с целью оказания влияния на крупных американских консерваторов, согласилась признать себя виновной в сговоре и в работе в США в качестве иностранного агента, пишет The New York Times. "Это приближает к завершению попавшее в заголовки новостей дело, в рамках которого прокуратура говорила о хитрой соблазнительнице, использовавшей секс для продвижения целей своих кураторов-шпионов в Москве", - отмечает издание. "Однако в судебных материалах, где излагается суть сделки со следствием, изображение Бутиной намного более скромное, чем то описание, с которым выступали правительственные чиновники после ее задержания в июле", - подчеркивает газета, добавляя, что "в новых документах не упоминаются самые пикантные обвинения против Бутиной - что она использовала секс для шпионской деятельности. Вместо этого она предстает как инструмент в руках влиятельных людей, которые помогли ей проникнуть в Национальную стрелковую ассоциацию США и в Республиканскую партию". "Также, по всей видимости, прокуратура отказалась от обвинения в том, что Бутина использовала магистерскую программу в Американском университете в Вашингтоне в качестве прикрытия для въезда в США", - подмечает издание. "Все имеющиеся свидетельства указывают на то, что Бутина была заинтересована в обучении в магистратуре", - отмечают прокуроры в документах. Газета сообщает, что в обмен на сотрудничество с федеральными властями, властями штата и местными органами Бутина может получить сокращение тюремного срока или освобождение после пяти месяцев нахождения в тюрьме. В судебных материалах, излагающих суть сделки, с которыми удалось ознакомиться The New York Times, говорится, что, скорее всего, ее депортируют. The New York Times предполагает, что, вероятно, следствие хочет услышать то, что Бутина может рассказать о "российском правительственном чиновнике Александре Торшине, который тесно сотрудничал с Бутиной не один год". "Торшин, бывший сенатор, близкий к христианским консерваторам в России, посещал конвенции Национальной стрелковой ассоциации США с 2011 года", - описывает его издание. Следствие захочет услышать "о его усилиях, нацеленных на то, чтобы влиять на американскую политику", а также "о связях между россиянами и ее бойфрендом Полом Эриксоном, республиканским агентом, который руководил президентской кампанией избирательной кампанией Патрика Бьюкенена в 1992 году и который вращается в консервативных кругах несмотря на то, что в трех штатах ему предъявлены обвинения в мошенничестве". Прокуроры утверждают, что Бутина использовала свое положение активистки за смягчение законов в отношении оружия в России в России и сотрудничала с Торшиным и Эриксоном - которых в судебных документах называют "российский чиновник" и "американский гражданин ?1" - для проникновения в Республиканскую партию и Национальную стрелковую ассоциацию. Ее целью было продвижение дружественной России политики в пользу Кремля с помощью установления "неофициальных каналов связи с американцами, обладающими властью и влиянием на американскую политику", говорится в документах. "В бумагах также упоминается Джордж О'Нил-младший, родственник Рокфеллера и писатель-консерватор, который помогал оплачивать счета Бутиной в США. О'Нил, которого не обвиняют ни каких нарушениях,, назван в судебных документах "состоятельным американским гражданином со связями", - пишет The New York Times. - Он устраивал большие "дружеские ужины", посвященные улучшению отношений между Россией и США. Эти ужины, утверждают прокуроры, давали Бутиной шанс познакомиться с людьми с политическим капиталом, узнать об их мыслях и намерениях в отношении России, оценить их реакцию на нее и скоординировать свои шаги соответственно". И, тем не менее, "бросается в глаза отсутствие в судебных документах самых громких обвинений, звучавших в адрес Бутиной после ее ареста, - пишет газета. - Например, прокуратура признает, что Буина искренне хотела получить степень магистра, а не просто притворялась студенткой. Нет упоминания о ее связях с российскими разведывательными службами. И нигде не озвучивается предположение, что она лишь использовала Эриксона для доступа к другим влиятельным американцам, или что она вообще использовала секс в своих усилиях по продвижению пророссийских взглядов в Соединенных Штатах. Источник: The New York Times