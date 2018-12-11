Серийные убийцы - всегда в поисках следующей жертвы

"В Сибири полицейский убил 78 женщин. Серийных убийц разоблачают по всему миру вновь и вновь, а иногда преступления совершаются и женщинами", - пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Елена Панагиотидис.

"Сибирский оборотень" Михаил Попков стал одним из самых жестоких убийц России. "В 2015 году его уже приговорили к пожизненному сроку за убийство 22 женщин, а теперь российский суд признал бывшего полицейского виновным в убийстве еще 56 женщин", - говорится в статье.

Как сообщила в понедельник прокуратора, 53-летний убийца "приговаривал своих жертв к смерти", как только они соглашались с ним выпить, передает журналистка.

"В большом количестве убийств обвиняется и Александр Юрьевич Пичушкин, которого в 2007 году также приговорили к пожизненному заключению за 48 убийств и 3 покушения на убийство", - пишет Панагиотидис. Пичушкин, напоминает журналистка, убивал "школьных товарищей, коллег, знакомых, бездомных, одиноких пожилых людей и инвалидов".

Примером для подражания стал для Пичушкина Андрей Романович Чикатило, "ростовский потрошитель", жертвами которого стали по меньшей мере 53 человека.

"Мотивы у серийных убийц разные, - отмечает автор материала. - Многие убивают, потому что это вызывает у них эйфорию, другими движут чувство всемогущества, похоть, финансовые мотивы, ярость".

"Очевидно, от скуки и из-за болезненного честолюбия совершал убийства санитар Нильс Хегель, самый жестокий серийный убийца в истории ФРГ. В общей сложности прокуратура вела против него расследование по 332 эпизодам. Хегель вводил своим жертвам смертельную дозу лекарств, чтобы потом иметь возможность реанимировать их. Так он хотел произвести впечатление на своих коллег, - повествует Панагиотидис. - Бывший санитар, которого в 2015 году уже приговорили к пожизненному заключению, в октябре в рамках нового процесса признался в убийстве еще 100 пациентов".

Весной серия преступлений была раскрыта и в Калифорнии: бывшему полицейскому Джозефу Джеймсу ДиАнджело приписывается совершение 13 убийств, 45 изнасилований и многочисленных грабежей в период в 1970-1980-е годы.

"Серийных убийц среди женщин меньше, но они, конечно, тоже существуют. Психолог Джони И. Джонстон перечисляет в американском журнале Psychology Today пять мифов о серийных убийцах-женщинах. Первый миф заключается в том, что женщины не совершают серийные убийства, однако статистика США однозначно противоречит этому предположению, - указывает журналистка. - Не соответствует действительности и то, что женщины совершают убийства максимум в роли пособниц партнера, играющего ведущую роль. К тому же, вопреки мифу, женщины-серийные убийцы, по словам Джонстон, зачастую являются весьма обычными, а не роковыми женщинами и (...) не действуют, руководствуясь лишь местью и убивая только мужчин. Их жертвами зачастую становятся дети и женщины. И, наконец, женщины часто находят жертв среди своих знакомых, в то время как серийные убийцы-мужчины в основном убивают незнакомцев".

"Особенно ужасающие случаи происходили в конце XIX- начале XX века, - пишет издание. - Например, Амелия Дайер, англичанка 1837 года рождения, якобы убила в течение 20 лет от 200 до 400 младенцев и малолетних детей".