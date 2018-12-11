Миллениалы - не противники капитализма. У них просто нет денег

У так называемых миллениалов - людей, родившихся в период с 1980-х годов до начала 2000-х - меньше автомобилей, чем у их родителей, меньше сбережений и даже домов, пишет немецкое издание Stern . Их называют постматериалистами, а американские экономисты даже обвинили миллениалов в том, что они разрушили целые отрасли промышленности, так как потребляют слишком мало. Однако исследование, проведенное Федеральной резервной системой США, опровергает такую теорию.

"Представляется, что у миллениалов нет предпочтений относительно потребления, которые существенно отличали бы их от предыдущих поколений", - установили авторы исследования.

"У миллениалов просто меньше денег, которые они могли бы тратить на потребление, ведь многие из них стали совершеннолетними во время или сразу после финансового кризиса", - поясняет издание.

По словам авторов исследования, "у миллениалов ниже уровень достатка, чем у представителей предыдущих поколений в молодости, у них ниже доход и меньше имущества. К тому же свою роль играют стагнирующие зарплаты, растущие цены на образование и нехватка жилья".

"Между тем, миллениалы, согласно исследованию, тратят сегодня столько же денег на автомобили, как и предыдущие поколения, так как постепенно они освобождаются от финансовых трудностей. Представляется, что в долгосрочной перспективе многие из них снова станут ближе к образу жизни своих родителей", - резюмирует издание.