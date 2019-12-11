Говорить в пустоту

"Заинтересованность мирового спорта в российских инвесторах и зависимость от спонсоров грозят свести на нет действие санкций", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Вообще-то Международной федерации хоккея на льду следовало бы проработать вопрос о том, кто вместо россиян будет проводить чемпионат мира в 2023 году, - указывает автор статьи Кристоф Бекер. - Но большой фанат хоккея, хорошо знающий Санкт-Петербург, кажется, не намерен заводить дело так далеко". "Мы имеем все основания подать в Спортивный арбитражный суд", - прокомментировал Владимир Путин решение WADA. В IIHF на вопрос издания о судьбе предстоящего чемпионата мира не ответили, говорится в статье.

"Что думает о Путине президент федерации Рене Фазель, понятно: "огромными" считает он его заслуги перед Россией. Еще перед Играми 2018 года Фазель называл Олимпиаду без России "кошмаром". Фазель - не единственный функционер, которому доставляет радость внимание Путина. В конце октября Мариус Визер, президент Международной федерации дзюдо, поблагодарил за визит почетного президента федерации: Владимира Путина. "Своими достижениями в жизни вы вдохновляете миллионы дзюдоистов", - сказал он. Таким образом, даже если наблюдательный совет РУСАДА решит на своем заседании 19 декабря принять санкции, далеко не гарантировано, что международные спортивные федерации безропотно начнут расторгать договоры и определять новые места проведения чемпионатов мира. Не только в Национальном антидопинговом агентстве в Бонне задаются вопросом о том, какой союз окажется солидарным: с WADA? Или все же с покровителями, спонсорами и политиками из российского мира спорта?".

"Путем полного отстранения можно было бы избежать российского влияния, - говорит Рихард Шмидт, немецкий спортсмен, Олимпийский чемпион в академической гребле и один из девяти участников комиссии спортсменов WADA, выступавших за полное отстранение российских спортсменов. - Так, есть международные федерации, которые зависят от спонсоров, потому что они, возможно, откажутся от финансирования, если чемпионат мира будет проходить не в России. Не хочется предъявлять что-то какой-либо федерации, но так санкции можно легко свести на нет (...)", - передает издание.

"В течение часа после того, как стало известно о решении WADA, Международная шахматная федерация объявила в понедельник: турнир претендентов, Шахматная олимпиада и Паралимпиада останутся в 2020 году там, где они запланированы. В России. А для Союза европейских футбольных ассоциаций, главным спонсором которого является "Газпром", WADA определило чемпионат Европы и финал Лиги чемпионов как региональные мероприятия. Чтобы матчи чемпионата Европы в 2020 году и финал Еврокубка-2021 прошли на родине Путина в Санкт-Петербурге. На "Газпром Арене", - указывает автор статьи.

Насколько велико влияние, можно увидеть и на фехтовальной дорожке, продолжает издание. Так, по оценке портала Inside The Games, Алишер Усманов, являющийся с 2008 года президентом Международной федерации фехтования (FIE) и обладающий, по данным журнала Forbes, состоянием в 12,2 млрд долларов, намерен довести вложения в FIE до 73 млн евро. В бюджете на 2019 и 2020 годы предусмотрены пожертвования президента федерации в размере 4,5 млн евро. На конгрессе FIE 30 ноября Усманова ждал подарок: бывший фехтовальщик Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, вручил ему награду за поддержку и популяризацию олимпийских ценностей. Усманов, в свою очередь, наградил Баха памятным знаком "за рыцарскую и самоотверженную позицию, спортивный дух и честную игру, которые станут примером для других в будущем". В воскресенье Усманов написал письмо в адрес WADA, в котором он призвал агентство "не линчевать" спортсменов, не уличенных в применении допинга.

Проводить свою линию Усманов может и с помощью брачных уз: он женат на Ирине Винер, которая на протяжении нескольких лет была вице-президентом Международной федерации гимнастики (главный спонсор - российский банк ВТБ) и по сей день является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"В середине февраля на Красной поляне, на олимпийском треке Сочи, должен начаться чемпионат мира по санному спорту. Еще в 2017 году запланированный здесь чемпионат мира был отменен из-за допингового скандала. А теперь? Работников трека в немецком Кенигзее уже спрашивали, готовы ли они. Немцы заинтересованы. В Международной федерации санного спорта (FIL) за родину будет бороться россиянка Наталия Гарт. Богатая наследница строительного магната является членом исполкома FIL. Хотя она и потерпела неудачу на выборах вице-президента, она недвусмысленно дала понять, к чему она была бы готова ради должности: к переводу 300 тыс. евро для тех несчастных, кто катается на санях по природным трассам".

"Я, например, весьма уверен в том, что FIFA применит особое положение для футбола, - считает Шмидт. - Есть страны и федерации, в которых эта тема имеет среднюю важность и чьи функционеры близки к России. Они принимают решения. Это разочаровывает меня не только как спортсмена, но и как члена комиссии спортсменов. Иногда кажется, что говоришь в пустоту", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.