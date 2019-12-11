Почему улыбается Путин

"Даже если едва ли не тотальную политическую дисфункцию, приведшую к объявлению статей импичмента президенту Трампу во вторник, организовала и не российская разведка, события наверняка развивались так, как хотел Кремль", - пишет на страницах Foreign Policy Майкл Хирш, заместитель выпускающего редактора издания.

"Когда во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Белый дом - несомненно, смакуя политическую дисфункцию, окружающую его в тот день, когда демократы объявили статьи импичмента Дональду Трампу, а республиканцы кричали "Переворот!", возник вопрос, не сказал ли Лавров американскому президенту: "Попробуй скоротать время за игрой в солитер", - отмечает Хирш. - Конечно, нет никаких доказательств того, что Трамп является невыдуманным "Маньчжурским кандидатом" - если хотите, ставленником Москвы - контролируемым российским президентом Владимиром Путиным, и что его действия определяются тем же кодом, что и та фраза о солитере из мрачно сатирического фильма 1962 года "Манчжурский кандидат". Но трудно избавиться от ощущения, что Трамп ведет себя так, как хотелось бы Кремлю, и что, как без устали повторяет спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, "все дороги ведут к Путину".

"На Вашингтон обрушилась невероятная путаница теорий заговоров, взбиваемая в пену кремлевскими агентами. Демократы, поддерживаемые всем разведывательным сообществом США и ФБР, утверждают, что Россия организовывает практически все вмешательство в политику США. Трамп и его миньоны-республиканцы - фактически вся партия единодушно - говорят, что виновник - это Украина, что также представляется кремлевской линией. Многие наблюдатели надеются, что американский электорат в 2020 году разберется во всем сам (...). Но было бы неразумно ожидать, что простые избиратели что-то просчитают сами, если этого не могут - или не хотят - их представители во власти", - полагает обозреватель.

"Если Трамп не российский агент, он, с точки зрения Кремля, оказывается близким к совершенному президенту. Он отказывается критиковать Путина лично, поддерживает фикцию, которую распространяет Путин об украинском вмешательстве, и постоянно сеет разногласия в гражданском обществе, заставляя западную демократию выглядеть уродливой и неработающей и подрывая статус единственной сверхдержавы (и главного соперника Москвы) по всему миру", - подчеркивает автор публикации.

"Владимир Путин снова, должно быть, открывает шампанское в Кремле, ведь он получает такую крайне большую помощь внутри США, делая то, что, как публично предупреждало наше разведывательное сообщество в январе 2017 года, он пытается делать: "повлиять на президентские выборы 2016 года в США" в качестве "самого свежего выражения давнего стремления Москвы подорвать возглавляемый США либерально-демократический порядок", - утверждает Дэвид Крис, бывший помощник генерального прокурора, отвечающий за управление национальной безопасности в Министерстве юстиции.

"Примечательно здесь не то, что Россия делает все возможное, чтобы подорвать нас - мы должны этого ожидать, а то, сколько приятия и поддержки со стороны сегментов американского общества Россия получила в этих усилиях", - указал Крис. (...) Республиканцы, которые боятся перейти дорогу Трампу, похоже, не беспокоятся об этом (...)".

"Таким образом, Трамп - это мечта Путина, старого полковника КГБ, который, должно быть, думает, что это может стать звездным часом его спецслужб. Путин хотел, чтобы Трампа избрали в 2016 году, и хочет, чтобы его переизбрали в 2020 году, но это не значит, что он хочет, чтобы Америкой управлял могущественный президент Трамп, - говорит Скотт Хортон, адвокат по правам человека, который на протяжении многих лет изучал кремлевские методы работы, представляя клиентов из бывших советских республики. - Как раз наоборот. Поддержка Трампа была обусловлена кремлевским анализом, который заставлял предположить, что он восприимчив к российским интересам (Крым, Украина, Северная Корея, подрыв НАТО, ослабление Европейского Союза) и является лидером, вызывающим разногласия, а не единство".

"Следовательно, с их точки зрения, ситуация является оптимальной, когда Трамп у руля, но ослаблен и подвергается угрозе внутренних раздоров. Так что борьба вокруг импичмента - это прекрасно. И гражданская война в Америке, которую постоянно предвещают российские пропагандистские издания, была бы идеальным вариантом", - считает Хортон.

"(...) Когда демократическое большинство в Судебном комитете Палаты представителей, наконец, будет голосовать в четверг по импичменту, республиканцы, согласно партийной линии, проголосуют против, и будет с определенностью предначертано, что Палата представителей большинством официально объявит Трампу импичмент, но он будет оправдан Сенатом с республиканским большинством. Это, в свою очередь, гарантирует, что политика США будет связана узлами теорий заговоров вплоть до Дня выборов 2020 года, когда, по мнению Трампа (и, возможно, Кремля), он может победить, одержав победу со своей теорией заговора над теорией демократов - и очернить в процессе своего самого грозного соперника-демократа Джо Байдена", - говорится в статье.

"Без сомнения, к радости Путина, сторонники Трампа продолжают кормить зверя теории заговора о вмешательстве Украины, чему способствует странный ассортимент таинственных игроков, все из которых, кажется, обязаны в настоящем или в прошлом Путину. И их с готовностью слушает адвокат Трампа Руди Джулиани, который только что вернулся из очередной поездки на Украину, хотя драма вокруг импичмента в разгаре, внося вклад в теории заговоров, которые внушали ему украинские игроки, связанные с Кремлем. Среди них: обвиняемый олигарх Дмитрий Фирташ, один из нескольких украинских миллиардеров, которые разбогатели благодаря российским связям и были бывшими покровителями путинского марионеточного президента Виктора Януковича", - отмечается в публикации.

"Нужно отметить, что Трамп также стал финансово обязанным России и бывшим советским чиновникам во время своей длинной ухабистой карьеры в области недвижимости. Согласно расследованию Foreign Policy, проведенному в конце прошлого года, в то время, когда почти обанкротившийся Трамп был проклятием для банков США, иностранные деньги сыграли большую роль в возрождении его состояния. Большая часть этих денег поступила в виде инвестиций из России и бывших советских республик (...)", - передает журналист.

"Но, как это почти всегда бывает, нет никаких отпечатков пальцев, благодаря которым можно было бы отследить эти деньги непосредственно до Путина или Кремля. Также неправдоподобно предположение о том, что Путин и его спецслужбы могли предвидеть и организовать все, что происходит сейчас в Вашингтоне. Однако, имея своего парня в Белом доме, они оказались умелыми в раздувании огня. И поэтому страна приближается к большому пожару в 2020 году", - резюмирует Хирш.