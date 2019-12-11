Ядерные отходы из бетонного бункера могут отравить Тихий океан

"После холодной войны США складировали ядерные отходы в бетонном бункере на Маршалловых Островах. Теперь он грозит отравить океан - виновато в этом изменение климата", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

С высоты птичьего полета остров Рунит выглядит райским: бирюзовое море, ослепительно белый песок. Однако один из островов атолла Эниветок скрывает в себе бетонную структуру в виде тарелки с диаметром примерно в сотню метров, повествует журналистка Барбара Баркхаузен.

"В этом "бункере" США с конца 1970-х годов складировали ядерные отходы. Всего на острове Рунит находится около 85 тыс. кубометров ядерных отходов, среди которых присутствует и плутоний-239, одно из наиболее ядовитых веществ на Земле. Отходы находятся непосредственно на поверхности острова, прикрытые бетонным куполом толщиной в 50 см. Однако теперь они могут попасть в Тихий океан".

"Ядерные отходы образовались в результате проведения американцами испытаний ядерного оружия, в ходе которых после Второй мировой войны радиацией были заражены обширные территории свыше 1,2 тыс. островов Тихого океана, - поясняет издание. - В период с 1946 по 1958 год США сбросили в тихоокеанском регионе 67 атомных бомб. Так, 1 марта 1954 года американцы взорвали термоядерную бомбу на атолле Бикини".

"В результате взрыва водородной бомбы высвободилось 15 мегатонн энергии - что более чем в тысячу раз превышает мощность ядерной бомбы в Хиросиме. Это было самое мощное ядерное оружие, которое когда-либо применяли США. От взрыва образовался кратер глубиной 80 метров. Целому поколению пришлось столкнуться с последствиями радиоактивного облучения: заболеваниями раком, опухолями, выкидышами и пороками развития. (...) "Прошло лишь два-три года до того момента, как женщины на острове начали рожать существ, мало напоминавших человека", - рассказывала дипломатам спустя десятилетия местная жительница".

"По сей день многие островитяне зависят от американского импорта. Им пришлось поменять свое традиционное питание, состоявшее из рыбы и местных продуктов, так как они по-прежнему слишком заражены для употребления в пищу".

"Хотя сегодня некоторые из островов снова пригодны для жизни, проблемы вызывает теперь изменение климата, о котором 70 лет назад никто не подозревал. Ведь из-за поднимающегося уровня моря такие низко расположенные острова, как Рунит, могут быть затоплены. В одной из статей Los Angeles Times говорится, что из-за повышения уровня моря бетонному куполу грозит разрушение, в результате чего ядерные отходы могут попасть в Тихий океан".

"Еще два года назад документальный фильм австралийского канала ABC рассказал о трещинах в бетонном покрытии, также и в докладе министерства энергетики США в 2013 году указывалось на данную проблему", - отмечает издание.

"Хотя ситуация не терпит отлагательств, США, как пишет Los Angeles Times, не намерены более нести ответственность за бетонную структуру. (...) Фарсом называет Алекс Веллерштейн, историк и эксперт по ядерной энергетике из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси, невозможность богатых США проявить политическую волю для того, чтобы помочь в этой ситуации маленькой, бедной стране, которая понесла большие жертвы ради национальной безопасности США".

Впрочем, согласно другому сообщению Los Angeles Times, американцы в конечном итоге все же оплатили одно мероприятие, пишет Frankfurter Rundschau в заключение. "Они удалили граффити, которое местные жители нанесли большими буквами на бетонную поверхность: "Ядерный мусор. Собственность правительства США. Просьба вернуть отправителю".